هاميلتون «البداية الناجحة» في «فورمولا البحرين»

صخير (د ب أ)

استهل البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة العالم «الجائزة الكبرى» لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، بإحراز لقب السباق البحريني اليوم «الأحد»، في افتتاح فعاليات الموسم الجديد للبطولة.

وتوج هاميلتون بلقب البطولة في الموسم الماضي، ليعادل بهذا الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي سائق في تاريخ البطولة، بالتساوي مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، حيث أحرز كل منهما اللقب سبع مرات.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز الأول، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، والذي ينتظر أن يكون المنافس الأقوى لهاميلتون على لقب البطولة في الموسم الحالي.

وحل الفنلندي فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون بفريق مرسيدس، في المركز الثالث بالسباق.