محمد بن حمدان بن زايد يتوج الفائزين في بطولة الظفرة لجمال الخيل

منطقة الظفرة (وام)

شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ختام النسخة الأولى من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية التي انطلقت منافساتها في مدينة المرفأ بمدينة الظفرة وبتنظيم من جمعية الإمارات للخيول العربية.

أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.



حضر حفل الختام معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالانابة وسالم محمد بتال المرر مدير مركز بلدية مدينة المرفأ، وحمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة»، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقه الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافيه، وسالم بطي القبيسي مدير شركة أبوظبي للتوزيع في منطقة الظفرة ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجميعة الخيول العربية مدير البطولة، وخليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وفرحان سعيد الحمادي ممثل عن شركة تدوير.

وشهد اليوم الأخير من البطولة منافسات قوية ومثيرة خلال أشواط المنافسات النهائية، في ظل أجواء صاخبة على شاطئ المرفأ.



وحصدت «عجايب المنال» لفهد سالم الزعابي، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، وجاءت في المركز الثاني «الريم بي اتش ام» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «ظبية كيه» لسعيد صديق فتح الخاجة.

وتوجت «منار الهواجر» لسلطان خليفة اليحيائي، باللقب الذهبي للمهرات، تاركة اللقب الفضي للمهرة «ميرال بي دي» لناصر أحمد علي بن ضاحي آل علي، وحلت ثالثة «ع ج بدور» لعدنان عبدالله شعبان الشحي.

وتوشحت «آر إف أي أميرة المكتوب» لعلي غانم هميلة المزروعي بذهبية الأفراس، وحازت الفضة رفيقتها في المربط «غلا بي اتش أم»، فيما جاءت في المركز الثالث «ماسة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وحصل «منير كي اتش» لسعود سلطان الحبسي، على ذهبية الأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني «اي إل آر تحدي» لمحمد يوسف محمد الرشيد، فيما ذهب البرونز إلى «ميادة اتش» لهيثم محمد بن فريش الكندي.

وتوج «س س محجوب» لمحمد سلطان اليحيائي، بذهبية الأمهار، ونال الفضة «الأندلسي إي ايه» للدكتور غانم الهاجري، فيما اكتفى «إي اس رشيق» لخالد سعيد بروك الحميري، بالمركز البرونزي.



ورفع «هلال السيد» حصيلة بن هميلة الذهبية إلى 3 ألقاب عندما حلق بلقب الفحول تاركاً الفضة لـ «باهي جميرا» لمحمد عبد اللطيف طه، بينما نال البرونز «اس اي المشهر» لمربط ريح الشمال.

وقام الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الحفل بتكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولة.



