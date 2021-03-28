«الديوك» تصيح في كازاخستان!

أستانا (أ ف ب)

عوضت فرنسا حاملة اللقب تعثرها على أرضها، في مستهل مشوارها، في تصفيات مونديال 2022 بتعادلها مع أوكرانيا 1-1، وذلك بفوزها اليوم «الأحد» في أستانا على مضيفتها كازاخستان 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وبانتظار مباراتها الأربعاء ضد البوسنة، والتي ستكون الأخيرة لها قبل خوض نهائيات كأس أوروبا المؤجلة لعام حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، ظهرت فرنسا بمستوى جيد في أستانا ورفعت رصيدها عن جدارة الى أربع نقاط.

وتصدر رجال المدرب ديدييه ديشامب الذين تنتظرهم مهمة شاقة الصيف المقبل في النهائيات القارية، بعدما أوقعتهم القرعة بجانب الغريم الألماني والبرتغال حاملة اللقب، إضافة الى المجر، المجموعة موقتاً بفارق ثلاث نقاط أمام البوسنة أمام كل من فنلندا والبوسنة وأوكرانيا.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات العشر إلى نهائيات المونديال، بالإضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل.

وحافظ «الديوك» بفوزهم على سجلهم خالياً من الخسارة للمباراة الـ15 توالياً في المسابقات الرسمية مع 12 فوزاً مقابل 3 تعادلات، وذلك منذ هزيمتهم الأخيرة أمام تركيا بهدفين نظيفين في 8 يونيو 2019، كما إن المنتخب الفرنسي عادل رقماً قياسياً خاصاً به بين عامي 1990و1991 بفوزه للمرة السابعة توالياً خارج ملعبه.

وبدأ ديشامب اللقاء الأول للفرنسيين ضد كازاخستان بتشكيلة مختلفة تماماً عن مباراة أوكرانيا، إذ أجرى تسعة تبديلات وأبرزها إشراك بول بوجبا أساسياً والإبقاء على هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، مانحاً الفرصة لأنتوني مارسيال وتوما ليمار وعثمان ديمبيلي لمساندة أنطوان جريزمان الذي حافظ على مركزه بعدما كان صاحب هدف مباراة الجولة الأولى.

وبحسب «أوبتا» للإحصاءات، شارك جريزمان في المباريات الـ46 الأخيرة لفرنسا، وهو أمر لم يحققه أي لاعب منذ الحرب العالمية الثانية. كما إن ديمبيلي شارك أساسياً للمرة الأولى منذ اكثر من سنتين ونصف.

وعلى غرار لقاء الأربعاء ضد أوكرانيا حين وضع جريزمان أبطال العالم في المقدمة بعد 19 دقيقة، ضرب رجال ديشامب باكراً أيضاً في أستانا وافتتحوا التسجيل بعد 20 دقيقة عبر ديمبيلي بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد حركة فنية جميلة وتمريرة من مارسيال.

ورغم أفضليته المطلقة، عجز المنتخب الفرنسي عن تعزيز تقدمه للحرص على عدم تكرار سيناريو مماثل للقاء أوكرانيا، وذلك حتى الدقيقة 44 حين أراح المدافع سيرغي ماليي أعصاب ديشامب بإهدائه «الديوك» الهدف الثاني برأسه عن طريق الخطأ في مرمى بلاده إثر ركنية من الجهة اليسرى.

وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته في الشوط الثاني وأجرى ديشامب تغييرات عدة على التشكيلة في منتصفه أبرزها مشاركة مبابي الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء إثر إعاقته داخل المنطقة، فانبرى لها بنفسه لكن حارس أصحاب الأرض ألكسندر موكين تصدى لمحاولته ببراعة في الدقيقة 75.



