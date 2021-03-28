«بركان الدون» يُعيد كرة القدم 55 عاماً إلى الوراء!

عمرو عبيد (القاهرة)

انفجر كريستيانو رونالدو غضباً، بعد عدم احتساب هدفه في مرمى صربيا، خلال الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022، والذي كان يكفي لفوز البرتغال 3-2، حيث أوضحت الإعادة التلفزيونية، تجاوز الكرة خط المرمى بالفعل.

وشاركت الصحف البرتغالية نجمها الأسطوري الغضب، واصفة ما حدث بـ«العار» و«السرقة» مطالبة بتفعيل استخدام تقنيتي خط المرمى والفيديو في جميع المباريات، خاصة أن مثل هذه الأمور قد تصنع الفارق في المنافسات الكبرى.



عدم استخدام تقنية خط المرمى في تلك المباراة، يبدو أمراً مثيراً للجدل، خاصة أنه بدأ العمل بها منذ عام 2012، وانتشرت بصورة واسعة لاحقاً لتظهر في 109 ملاعب حول العالم، باستثناء عدم تطبيقها في «الليجا» الإسبانية، وهو ما دعا «الدون» ومدربه سانتوس لتوجيه عبارات اللوم والنقد القاسية إلى طاقم التحكيم، الذي سرعان ما قدم اعتذاره بعد مشاهدة لقطة الهدف غير المحتسب، عقب انتهاء المباراة، لكن هذا لم يمنع الحكم الهولندي وقتها من إشهار البطاقة الصفراء في وجه رونالدو، بعد صراخه الغاضب في الحكم المساعد!

ثورة «الدون» أعادت إلى الأذهان ذكريات ما قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة هدف جيوف هورست الشهير في مرمى ألمانيا، خلال نهائي «مونديال 1966» الذي قاد إنجلترا للفوز بلقبها الوحيد في كأس العالم وعُرف باسم «الهدف الشبح»، وبعدها دفع منتخب رومانيا ثمن خطأ مماثل ليغادر بطولة «يورو 1996» مبكراً، بعدما خسر مباراته الثانية في مرحلة المجموعات أمام بلغاريا 0-1 بدلاً من الخروج متعادلاً، بهدف لم يُحتسب لدورنيل مونتينو الذي تجاوزت كرته خط المرمى بالفعل.

كرة فرانك لامبارد التي تجاوزت خط مرمى ألمانيا، ولم تحتسب هدفاً في «مونديال 2010»، كان يمكنها منح إنجلترا التعادل بدلاً من الهزيمة لاحقاً بنتيجة 1-4، لكنها فتحت الباب أمام ظهور تقنية «عين الصقر»، خاصة بعد تقديم جوزيف بلاتر، رئيس «الفيفا» السابق، اعتذاره لـ«الأسود الثلاثة»، ثم بات استخدام تقنية خط المرمى ضرورياً بعد انتفاضة «اليويفا» و«الفيفا» عام 2012، عقب إقصاء منتخب أوكرانيا، المنظم لبطولة «يورو 2012» من الدور الأول، بخسارته أمام إنجلترا، وعدم احتساب هدف أبعده جون تيري من داخل المرمى.

وشهدت عشرات المباريات، وربما مئات، أخطاء مماثلة على صعيد بطولات الأندية في العالم، لكن تبقى لقطة شهيرة وقديمة تمثلت في كرة كليف ألين، التي سددها من ركلة حرة لمصلحة كريستال بالاس، وارتدت من الشبكة الجانبية لمرمى كوفنتري سيتي، لكن الحكم لم يحتسبها ليخسر «النسور» 1-3، في موسم شهد هبوطه إلى الدرجة الأدنى عام 1980، أما المشهد الأغرب على الإطلاق، فقد حدث في العام الماضي عقب عودة «البريميرليج» مباشرة من فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس «كورونا»، عندما انتهت مباراة أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد بالتعادل السلبي رغم تسجيل الأخير هدفاً صحيحاً، أخفقت تقنية «عين الصقر» في احتسابه، ولم يُحرّك «الفار» ساكناً، وهو ما اعتذر عنه المسؤولون لاحقاً، لكن تلك النقطة أنقذت «الأسود» من الهبوط بالفعل، ورفض بورنموث تقديم اعتراض رسمي أو المطالبة بهبوط «الفيلانز» بدلاً منه.



