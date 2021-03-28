صحف العالم عقب فوز جودلفين بـ «اليوبيل الفضي»: «الدليل الغامض» لا يخطئ!



عمرو عبيد (القاهرة)

في ليلة فروسية دسمة، منح الجواد «ميستيك جايد»، الإمارات الفوز رقم 13، وفريق جودلفين اللقب التاسع في كأس دبي العالمي للفئة الأولى، بالتزامن مع اليوبيل الفضي للسباق.

وعلقت الصحف العالمية على فوز «ميستيك جايد» ومعناه «الدليل الغامض»، وقال موقع صحيفة آت ذا ريسيس اللندنية: إن المتحدي ذا المولد الأميركي لم يرتكب أي خطأ، حين منح جودلفين لقب «النسخة الـ25».

وأضافت أن الفائز ابن الفحل «جوستزابر»، هو أول عداء للمدرب ستيدهام خارج أميركا، في أحد أكثر السباقات قيمة في العالم، وأشارت إلى تعليق المدرب الذي قال: «إنها 40 عاماً من العواطف الآن!»



ونشرت صحيفة «الجارديان» في نسختها الدولية، متابعة لأحداث سباق كأس دبي العالمي في مضمار ميدان، وكذلك مضمار دونكاستر الإنجليزي، وأبرزت فوز «ميستك جايد» بالجائزة الإماراتية العالمية، في نسختها الـ25، ليكون التتويج الإماراتي الثالث على التوالي، وأشارت إلى تفوق المدرب مايك ستيدام وفارسه لويس سايز، على المرشح المفضل في السباق الكبير، متجاوزاً سحر الياباني «شاوا ويزارد».

كما أفردت صحيفة «صن هيرالد» الأميركية خبر حصد الجواد المملوك لاسطبلات «جودلفين» جائزة الـ 12 مليون دولار في ليلة «اليوبيل الفضي» في دبي، ونقلت عن المدرب ستيدام قوله بأنه ليس من السهل على حصان أميركي أن يأتي إلى سباق دبي ويحقق ذلك النجاح، لأن الأجواء مختلفة ويجب أن يكون الجواد مدرباً بعناية ليكون قادراً على التعامل معها.

صحيفة «راسينج بوست» المتخصصة في سباقات الخيول حول العالم، سخّرت بعض صفحاتها لمتابعة سباقات أول أمس، في دونكاستر وميدان، معنونة انتصار فريق المدرب «جون جوسدن» بقولها، جوادان و3 انتصارات تجلب 11 مليون جنيه إسترليني لجوسدن وابنه، وأوضحت أن الجيل القادم من هذا الفريق يملك الكثير ليقدمه على مستوى الأداء، وكذلك حصد العديد من الجوائز والأموال، كما أشادت بما قدمه الفارس العجوز، فرانكي ديتوري، صاحب الـ50 عاماً، ليحقق مع الجواد «لورد نورث» فوزاً سهلاً على حد وصفها، وهو ما جعل اليوم يشبه الحلم الجميل بالنسبة لجوسدن، خاصة مع فوز الجواد «مشرف» بجائزة «دبي شيما كلاسيك» أيضاً، وبالطبع أشارت إلى سيطرة «جودلفين» على الجائزة مرة أخرى مع جوادها الأميركي المحلق عالياً.



أما موقع بلود هورس الأميركي، فقال: «بعد مرور 25 عاماً على كأس دبي العالمي لا يزال من الصعب التغلب على مضيف السباق».

وأشار إلى أن فوز «ميستيك جايد» في كأس دبي العالمي، هو أول فوز دولي من الدرجة «المجموعة الأولى»، لمايك ستيدهام، الذي بدأ التدريب عام 1979، وحقق المدرب أربعة انتصارات من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة.

وقال: إن «ميستيك جايد» المولود في كنتاكي، ينحدر من نسل الفرس «ميوزيك نوت» ابنة «أي بي اندي» الفائزة بعدة سباقات مصنفة، وهو واحد من أربعة فائزين من خمسة مواليد في السباقات.

أما موقع سبورتنج لايف الانجليزي، فقال: «قوي غامضة» للفوز بكأس دبي العالمي، مشيرين إلى «ميستيك جايد»، وانتصاره اللافت، وأن جودلفين فاز بكأس دبي العالمي مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع حصان مدرب في أميركا، حيث كان المرشح الأول في السباق.