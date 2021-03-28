العروبة والبطائح.. «صدارة المشهد» في «الأولى» بـ «القوة 34»!

معتصم عبدالله (دبي)

استفاد العروبة والبطائح غياب الإمارات عن «الجولة 18» لدوري الدرجة الأولى، ليتصدر الفريقان المشهد، بعدما اعتلى العروبة صدارة الترتيب، بفوزه على التعاون 4-0، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق المواجهات أمام البطائح المتفوق على مضيفه الذيد 1-0، فيما تراجع «الصقور» إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وتأجلت مباراة دبا الفجيرة الرابع أمام مضيفه مصفوت، فيما كسب الحمرية دبا الحصن 3-2، والعربي على مضيفه مسافي 1-0.

ومثل الفوز خارج القواعد شعاراً لـ «الجولة 18» التي شهدت إقامة 4 مباريات فقط، مقابل تأجيل مصفوت ودبا الفجيرة، ومثل فوز العروبة على مضيفه التعاون بـ «رباعية» نظيفة الأكبر في الجولة، والرباعية الرابعة في مشوار المتصدر في الدوري، بعد مباريات التعاون في الدور الأول 4-0، والبطائح 4-2، ودبا الحصن 4-3، ليعزز العروبة بجانب صدارته للترتيب صدارة الأقوى هجوماً برصيد 35 هدفاً.

وواصل البطائح بدوره سلسلة الانتصارات المتتالية، بعدما حسم مهاجمه ويندرسون كوستا المواجهة أمام مضيفه الذيد بهدف وحيد في الدقيقة 62، وهو الفوز الرابع على التوالي لأبناء المدرب عبدالله مسفر الذي أعاد ترتيب أوراق الفريق، بنجاحه في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بشباك نظيفة، بعد مباريات التعاون 1-0، مسافي 1-0، مصفوت 2-0، والذيد 1-0، ويغيب البطائح عن مباريات الجولة 19 بداعي الراحة الإجبارية.

وبعيداً عن سباق المنافسة على بطاقتي التأهل، استعاد الحمرية السابع برصيد 21 نقطة، ذاكرة الانتصارات الغائبة في الجولات الخمس الماضية منذ آخر انتصار أمام الذيد 2-1 في «الجولة 11»، حينما تفوق على مضيفه دبا الحصن بفوز صعب 3-2، وسجل «البديل» عبدالله العامري هدف الفوز «الثمين» لفريقه في الدقيقة 93.

بدوره، تجاوز العربي حاجز التعادلات في الجولات الثلاث الماضية، بفوزه على مضيفه مسافي، بهدف فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 38، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، مقابل 15 لمسافي صاحب المركز قبل الأخير.