ماجواير: «الإجهاد» لن يوقف «العطاء»

لندن (رويترز)

أكد هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا، ونادي مانشستر يونايتد، قدرته على الاستمرار حتى نهاية الموسم، رغم خوضه الكثير من المباريات، مع ناديه المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، ومنتخب بلاده في الموسم الحالي.

وشارك ماجواير «28 عاماً» في 44 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المنافسات هذا الموسم، كما خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وأمام «اليونايتد» تسع جولات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه يشارك في الدوري الأوروبي، قبل انطلاق بطولة أوروبا في يونيو المقبل.

وعن ذلك قال ماجواير: «لم يسبق لي أن فكرت في التعرض للإجهاد، لا أحب الأفكار السلبية، وأنا إيجابي دائماً، أعمل بكل جد عندما أكون بعيداً عن المباريات، واهتم بشؤوني المعنوية والبدنية، وأشعر أنني على ما يرام».

وأضاف: «بالتأكيد هذه مباريات كثيرة، وأنا ألعب كل ثلاثة أو أربعة أيام مع النادي، وأعتقد أن الجانب الأصعب يتمثل في عدم التدرب كثيراً، وعدم خوض مباريات قصيرة مركزة، وشاركت في 48 مباراة، وأشعر أنني في حالة جيدة، ومن ثم فإنني أشعر بأنني قادر تماماً على الوفاء بالتزاماتي خلال ما تبقى من الموسم».

وفي تصفيات كأس العالم يواصل منتخب إنجلترا مسيرته، ويلتقي «اليوم الأحد» مع نظيره الألباني، ثم يستضيف منتخب بولندا الأربعاء المقبل.



