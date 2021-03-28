الجودو يودع «تبليسي جراند سلام» ويستعد لـ «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

ودع منتخب الجودو بطولة «تبليسي جراند سلام»، التي اختتمت في جورجيا، بخسارة إيفان ريمارينكو بالدور الثاني، في وزن تحت 100 كيلو جرام، أمام بطل جورجيا ونيس سانبلديز «22عاماً»، ليبلغ الأخير الدور النهائي، وبذلك ينتقل منتخبنا للمشاركة في بطولة آسيا المقرر إقامتها في قيرغيزستان خلال أبريل المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو المقرر له يوليو المقبل، وتسبقه مشاركة المنتخب في بطولة العالم للجودو في الأسبوع الأول من يونيو بالعاصمة المجرية بودابست.

وبخسارة إيفان يلحق بفيكتور الذي خرج في اليوم الأول من البطولة أمام البلغاري مارك هريستوف في وزن تحت 73 كيلو جراماً، علماً بأن فيكتور وايفان تأهلا إلى الأولمبياد، وتأتي مشاركتهما في «تلبيسي جراند سلام» ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه اتحاد المصارعة والجودو عقب بطولة ريو البرازيلية التي حقق خلالها توما الميدالية البرونزية.

وشهدت بطولة تلبيسي مشاركة 452 لاعباً ولاعبة من 80 دولة، من بينها 8 دول عربية، ممثلة في الإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والجزائر، وقطر، وشهدت نظاماً صارماً حول اختبارات كورونا والتدابير لإنجاح الحدث بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية والسلطات المحلية في تبلسي، وقاد الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والفحص لأكثر من 2500 من المشاركين في الحدث إلى الكشف عن 12 حالة إيجابية منهم 3 رياضيين و3 مدربين، قبل بدء البطولة، وتم وضعهم جميعاً في الحجر الصحي.



