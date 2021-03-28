1500 طالب في «ألعاب مدارس دبي» الافتراضية

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدورة الرياضية «ألعاب مدارس دبي» التي تعد الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة، ويشارك فيها 106 مدارس، وتهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بوصفها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

وشهدت الأدوار الأولى من منافسات الألعاب الافتراضية التي تضمها الدورة، وهي الشطرنج ولعبة كرة القدم الإلكترونية فيفا 2021، مشاركة أكثر من 1500 طالب، تنافسوا عبر شبكة الإنترنت، وتأهل منهم 16 طالباً في كل فئة من الفئات الست المختلفة، كما تقام 9 و10 أبريل المقبل بطولة سباق السيارات الإلكترونية «دوري روكيت الافتراضي»، وسجل في البطولة حتى الآن أكثر من 500 طالب.

وسجل حتى الآن أكثر من 2000 طالب للمشاركة في دورة ألعاب مدارس دبي، كما اشترك ما يقارب 500 معلم في التربية البدنية لمشاركة خبراتهم الرياضية لمساعدة مدارسهم على التفوق في الألعاب المختلفة.

وتتضمن ألعاب مدارس دبي 14 لعبة رياضية مختلفة، منها كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، السباحة، تنس الطاولة، الدراجات الهوائية، كرة الماء، الشطرنج، الجولف، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، ألعاب لأصحاب الهمم، كرة الشبكة، الرياضات والإلكترونية.

وتشارك في الدورة فرق من مختلف الفئات العمرية، بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة للأولاد والبنات، ويتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، وتتيح المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية.

وتتاح المشاركة بالمجان لجميع المدارس والطلاب لإتاحة الفرصة لتسجيل كافة الفرق والطلاب من مختلف المستويات البدنية، ويتواصل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدورة ألعاب مدارس دبي.

ويسعى مجلس دبي الرياضي، من خلال تنظيم هذه المبادرة، إلى تطوير الرياضة في القطاع المدرسي، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات، وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

وتهدف «ألعاب مدارس دبي» إلى تعزيز الرياضات المدرجة في أندية دبي، من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس، ومن أجل اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلاب، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة.

وتعد الدورة الرياضية نموذجاً للتعاون الرياضي بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص، وهو التعاون الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات، من بينها الدورة الرياضية للشركات وبطولات أكاديميات الكرة وبطولة مديري الشركات للجولف، وغيرها الكثير من الدورات والبطولات الرياضية المختلفة.