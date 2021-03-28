بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تستقطب النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن مشاركة نخبة من أبرز النجوم العالميين في النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو. ويتطلّع مجموعة من حاملي ألقاب النسخ السابقة إلى تحقيق مزيد من الانتصارات على بساط جو جيتسو أرينا، ضمن البطولة الأكبر والأكثر تميزاً، والتي تقام بين 6-9 أبريل المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد البرازيلي جواو جابرييل سوزا، الفائز بذهبية فئة 62 كجم في النسخة 11 من البطولة، بجهود اتحاد الإمارات، مشيراً إلى نجاحه بتهيئة الظروف اللازمة لانطلاق البطولة ومنحه فرصة للفوز مجدداً باللقب.

وقال سوزا: «تُعدّ بطولة أبوظبي أضخم فعاليات الموسم وإحدى البطولات التي لا تُفوت، لا سيما وأنّها تستضيف نخبة الرياضيين وتتميّز بأعلى مستويات التنظيم، فضلاً عن كونها منصةً مثاليةً لاختبار المهارات والقدرة على مواجهة أفضل رياضيي الجو جيتسو في العالم. وأتطلع قُدماً إلى بدء منافسات هذه البطولة، وانطلاق مشواري نحو الفوز بالميدالية الذهبية من جديد».

من جانبها، أشارت جابرييلي بيسانها، اللاعبة البرازيلية أيضاً والفائزة بذهبية 90 كجم خلال مشاركتها السابقة في البطولة عام 2019، بأنّها متحمسة لتقديم عرض قوي آخر في النسخة 12. وقالت بيسانها، صاحبة الـ 19 ربيعاً، والتي تُعد من أبرز النجمات الواعدات من حاملي الحزام الأسود: «مثّل الفوز بذهبية عام 2019 محطةً هامة في مسيرتي الرياضية، وأطمح للفوز بها مجدداً في بطولة بارزة مثل بطولة أبوظبي العالمية، فهي البطولة الأفضل لاختبار القدرات في مواجهة أبرز رياضيي الجو جيتسو من جميع أنحاء العالم، وأنا أعشق خوض المنافسات في أبوظبي».

من جانب آخر، يستعد البطل البولندي آدم واردزينسكي، الفائز بفضية وزن 94 كجم خلال النسختين السابقتين من البطولة، لتحقيق نتيجة أفضل في بطولة هذا العام. وقال واردزينسكي: «كان عاماً صعباً على جميع الرياضيين، وأنا سعيد لحرص اتحاد الإمارات للجو جيتسو على متابعة جهوده لتنظيم هذه البطولة المرموقة، فلدي الكثير من الذكريات الرائعة خلال مشاركاتي في البطولة. وتستضيف بطولة أبوظبي نخبة رياضيي الجو جيتسو وتُعد المكان الأمثل لأي رياضي يطمح إلى تحسين مستواه، واختبار قدراته ضد منافسين لا يحظى بفرصة مواجهتهم عادة».

كما يعمل الاتحاد عن كثب مع جميع الهيئات الصحية المحلية والاتحادية لضمان بيئة آمنة وصحية لمئات المشاركين من رياضيين ورياضيات وأساتذة وناشئين قادمين من مختلف دول العالم. وتنطلق النسخة 12 وسط إجراءات صحية احترازية، مع الالتزام بأكثر تدابير الصحة والسلامة صرامة لضمان سلامة جميع المشاركين؛ إذ سيخضع جميع الرياضيين والمسؤولين والإداريين والموظفين إلى اختبارات PCR بشكل دوري، وسيُطلب منهم الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتبدأ فعاليات البطولة بمنافسات فئة الشباب الثلاثاء 6 أبريل (تحت 18 وتحت 21 عاماً)، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ 8 أبريل، وتستكمل 9 أبريل وهو اليوم الختامي للبطولة.