21 هدفاً في افتتاح «مارس البولو»

دبي (الاتحاد)

حقق ايفزا مهرة الفوز على تراتوك هيسكث 6-4، في افتتاح بطولة شهر مارس للبولو، والتي تقام حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، فيما نجح بيلاندي في الفوز على الباشا 6-5، ليشهد اليوم الأول 21 هدفاً.

جاء فوز ايفزا مهرة على تراتوك، بعد مباراة قوية على مدار الأشواط الأربعة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما، وتقدم ايفزا مهرة في الشوط الثاني 3-2، واستمرت النتيجة على فارق الهدف في نهاية الشوط الثالث 4-3، إلا أن الشوط الرابع إنحاز لفريق ايفزا مهرة على حساب تراتوك هيسكث، لينهي المباراة لمصلحته 6-4.

وفي المباراة الثانية، خطف بيلاندي الفوز أمام الباشا بفارق هدف، حيث بادر محمد الحبتور، بإحراز هدف المباراة الأول، وأدرك كوينتو التعادل لفريقه، وفي الشوط الثاني تقدم بيلاندي بهدف أحرزته الحسناء فارنجتون، ثم تعادل الباشا بهدف لسانتوس اريارتي، ويعود بيلاندي للتقدم بهدف لمحمد الحبتور، وفي الشوط الثالث يتقدم بيلاندي 4-2، وفي الشوط الرابع والأخير ينشط الباشا ويحرز ثلاثة أهداف، فيما يضيف بيلاندي هدفين فقط منهياً المباراة لمصلحته وبفارق هدف.

ويلتقي في الدور النهائي ايفزا مهرة مع الباشا وتراتوك هيسكث مع بيلاندي يوم الثلاثاء.