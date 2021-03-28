شباب الشارقة.. موعد مع درع اليد الـ 15

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة الشارقة عصر الغد لقاء التتويج بدرع دوري الشباب لفريقها، الذي حسم اللقب قبل النهاية بجولة، عندما يلتقي الوصل ليحصد الدرع للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه.

وفي دوري الأقوياء يستضيف فريق النصر منافسه الجزيرة في الجولة التاسعة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر غدا، وتستكمل الجولة الثلاثاء بـ 4 لقاءات، حيث يلتقي العين مع الشارقة بصالة البنفسج وشباب الأهلي مع الوحدة بصالة الفرسان وبني ياس مع مليحة بصالة السماوي والوصل مع الظفرة بصالة الإمبراطور.

في الوقت الذي أعلنت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلات على دوري السيدات بعد ترحيل الجولتين المتبقيتين من الدوري العام يومي 27 مارس و3 إبريل لإقامتهما في الثالث والعاشر من إبريل المقبل، كما تم تأجيل الذهاب والإياب في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين النصر والجزيرة إلى السابع عشر والرابع والعشرين من الشهر نفسه، وهي البطولة الأخيرة في موسم السيدات.