«الطيار» يُحلق بناموس «مروح» في «الظفرة البحري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تُوج «الطيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وأقيم السباق ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية عشرة، من مهرجان الظفرة البحري الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ويستمر حتى الثالث من أبريل المقبل.

شهد السباق وتوج الفائزين معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بحضور عبيد خلف المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وحصل بطل السباق على 210 آلاف درهم، فيما أسفرت نتائج السباق الذي استمر لمسافة 20 كيلو متراً، عن احتلال «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي المركز الثاني وحصوله على 170 ألف درهم، فيما حل ثالثاً «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير، وحصل على 150 ألف درهم، ورابعاً جاء «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم، أما المركز الخامس فكان من نصيب براق لأحمد محمد راشد الرميثي، وحصل على 110 آلاف درهم، فيما جاء سادساً «زلزال» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 100 ألف درهم، وسابعاً جاء «مهاجر» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان أيضاً، وحصل على 90 ألف درهم، فيما كان المركز الثامن من نصيب «زيوريخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 80 ألف درهم، وكان المركز التاسع من نصيب «الشقي» لسموه أيضاً وحصل على 75 ألف درهم، واحتل «المحمل» حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، المركز العاشر وحصل على 72 ألف درهم.

من جهته، أعرب معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي عن سعادته بمشهد السباق والنجاح الكبير الذي حققه سباق مروح، وأشاد بالمشاركة الكبيرة من البحارة إضافة إلى الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه التهنئة للفائزين والمشاركين، مؤكداً أنه لا يوجد خاسر في هذا الحدث التراثي الكبير، في ظل المشاركة والإقبال المتميز على المشاركة في كافة فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري.

من جانبه، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز «الطيار» بسباق مروح، مؤكداً أن الجميع فائز في هذا المحفل التراثي الكبير.



