55 لاعبة صاعدة في بطولة الحبتور الأولى لتنس السيدات

دبي (الاتحاد)

تنطلق غدا النسخة الأولى من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات «25 k»، والتي تستمر حتى الرابع من شهر من أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد التنس وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ويشارك في الحدث 55 لاعبة يمثلن دولة 17 من اللاعبات الواعدات نجمات المستقبل.

وأعرب خلف الحبتور، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث للمرة الأولى، قائلاً: الإمارات واحة السلام والأمن والأمان بالعالم، تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية دون تمييز أو تفرقة، وها هي تصنع الفارق وتخلق أجواء إيجابية للرياضيين، وبرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم بسبب جائحة كوفيد 19، إلا أننا في مجموعة الحبتور يزداد إصرارنا بل يتضاعف يوماً بعد آخر على مواصلة العمل، وبذل أقصى الجهود لخلق أجواء إيجابية في دبي والعالم. وأضاف: يسعد مجموعة الحبتور أن تدعم هذه البطولة الجديدة، كما يسعدنا تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لرياضة التنس طوال السنوات الماضية (23عاماً)

واختتم الحبتور كلامه بتوجيه الشكر إلى أسرة الاتحاد الدولي للتنس على الثقة الكبيرة بتنس الإمارات وإلى مجلس دبي الرياضي واتحاد التنس على تعاونهما المستمر مع اللجنة المنظمة، والشكر موصول إلى فريق العمل المشرف على البطولة.

وجرت مراسم إجراء القرعة وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي التزاماً بالحفاظ على سلامة اللاعبات والمنظمين، وحضر القرعة نورة بدوي مدير البطولة الرئيس التنفيذي للاتصالات بمجموعة الحبتور، وليس العاني المدير الفني زلوسياداموسكا مندوبة الاتحاد الدولي للتنس، واللاعبة الروسية المصنفة التاسعة على البطولة فالارياسافينيك.