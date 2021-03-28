إطلاق مسمى حمدان بن راشد على «دولية» فزاع للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مسمى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على البطولة الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021»، التي تفتتح الثلاثاء بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

أعلن ذلك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة لتغيير المسمى، حيث أجمع «أصحاب الهمم» بنادي دبي على هذه التسمية عرفاناً وتقديراً للداعم الأكبر للنادي وحركة «أصحاب الهمم» في الإمارات ودبي.

وأشار بالرقاد إلى أن «أصحاب الهمم» لن ينسوا الأب الروحي، وسيبقى بما قدمه من دعم مادي ومعنوي طيلة هذه الأعوام لينتقل النادي من «صندقة» خشبية إلى أفضل ناد بإمكاناته البشرية والفنية والمادية في العالم، وليس منطقة الشرق الأوسط بدعم من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي لم يتأخر في دعم «أصحاب الهمم».

من جانبه، قال ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم: إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم زرع الإرادة والثقة والعزيمة لدى «أصحاب الهمم»، وسقاها من عطائه وحبه وكرمه أجزل العطاء حتى أتت ثمارها، وبات «أصحاب الهمم» عناصر فاعلة في المجتمع، وأبطالاً على المنصات العالمية وقيادات في المؤسسات الدولية.