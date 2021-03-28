هاني سعيد: لاعبو بيراميدز لا يهربون من المهام الوطنية

القاهرة (د ب أ)

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، دهشته من شائعات تهرب رمضان صبحي من معسكر المنتخب المصري الأول، خلال المواجهتين أمام كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال هاني سعيد إنه لا يعرف مصدر تلك الأخبار التي تهدف للنيل من أحد أهم لاعبي الكرة المصرية، وقائد المنتخب الأولمبي المصري الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو، بنشر شائعة مغرضة، رغم أن جهاز منتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري، أعلن أن رمضان صبحي، هو والثنائي محمد حمدي وأحمد توفيق كانوا يحرصون على التواجد في المباراتين، وحزنوا بشدة، بعد أن تسببت الإصابة في استبعادهم.

وأضاف أن لاعبي بيراميدز لا يهربون من المهام الوطنية، ودائماً تجدهم الأكثر حرصاً على التواجد مع المنتخبات، ويمثلون ناديهم بأفضل صورة ممكنة، معبراً عن فخره الشديد بأن يمد بيراميدز المنتخبات الوطنية المصرية، حيث كان من المفترض وجود الرباعي عبدالله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق مع المنتخب الأول، لولا الإصابات، بجانب زملائهم علي جبر وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق وإسلام عيسى، مشيراً إلى أن النادي يفخر بهم جميعاً.

وشدد هاني سعيد على أن بيراميدز كان يأمل كذلك في وجود الثلاثي شريف إكرامي وأحمد سامي ونبيل عماد دونجا في صفوف المنتخب المصري الأول، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمونه مع بيراميدز هذا الموسم، ويتمنى أن يحصلوا على الفرصة في المعسكرات المقبلة، مؤكداً على أن النادي يرفض تماماً الاتهامات الباطلة تجاه أي من لاعبيه، ويشدد على وطنية اللاعبين، وحرصهم الشديد على خدمة منتخبات بلادهم في مختلف المراحل.



