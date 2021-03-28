فريق الأمن والمنافذ للسيدات يفوز بلقب الدراجات

دبي (الاتحاد)

توج العقيد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، بالمركز الأول لبطولة الدراجات الهوائية سيدات، والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021، وتضمنت سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلو متراً بمشاركة 8 فرق من القطاعات الشرطية، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وفاز قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث.

وأشاد مدير مركز التربية الرياضية الشرطية باللياقة البدنية والفنية للمتسابقات، مؤكداً دعم القيادة الشرطية للأنشطة والبطولات الرياضية والارتقاء بمنظومة الرياضة، وتشجيع وتحفيز المنتسبين والمنتسبات على تحقيق النتائج المتميزة، والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.