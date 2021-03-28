«الأبيض» يبحث عن «الانسجام المفقود» أمام الهند

معتز الشامي (دبي)

يلتقي منتخبنا الوطني ونظيره الهندي في الساعة السابعة مساء الغد «الاثنين»، على ملعب الوصل في زعبيل، في تجربة دولية ودية تعتبر هي الثانية لمارفيك في مرحلته الثانية مع «الأبيض»، بعد تجربته الأولى أمام العراق في يناير الماضي، والخامسة في مسيرة تحضيرات «الأبيض»، لعودة استئناف مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تستضيفها دبي بنظام البطولة المجمعة، من 3 إلى 15 يونيو المقبل، حيث خاض منتخبنا مع الكولومبي لويس بينتو 3 تجارب دولية أمام أوزبكستان في أكتوبر الماضي، وانتهت بخسارة «الأبيض» 1-2، وفي نوفمبر فاز «الأبيض» على طاجيكستان 3-2 بصعوبة، ثم خسر أمام البحرين 1-3.

ويحل منتخبنا في الترتيب الرابع للمجموعة السابعة بـ6 نقاط وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدر «11 نقطة»، ولا يزال أمام «الأبيض» 4 مباريات في مشوار التصفيات أمام ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

ويبحث «الأبيض» عن «الانسجام المفقود» في المواجهة المرتقبة مساء الغد، بعد 3 تجمعات دخلها مع المدرب الهولندي الذي تولى المسؤولية خلفاً لبينتو، وكان الأول في يناير، وشهد أداء تجربة أمام العراق انتهت بالتعادل السلبي، ثم تجمع لمدة 5 أيام مطلع فبراير الماضي، من دون خوض «وديات»، ويعتبر التجمع الجاري هو الثالث لمارفيك في مسيرته خلال الفترة الثانية مع المنتخب، التي يبحث فيها عن استعادة مسار الانتصارات، وحسم بطاقة التأهل في مشوار التصفيات إلى المرحلة الثالثة.

ويحتاج منتخبنا إلى المزيد من التجانس والانسجام بين عناصره، وهو أهم أهداف مارفيك وجهازه المعاون من تلك الجربة الدولية التي تعتبر الثانية في عهده، حيث لا يفضل المدرب خوض الكثير من التجارب لتجهيز اللاعبين، ويركز على رفع معدلات اللياقة الفنية، وزرع المفاهيم التكتيكية وطريقة اللعب والتحرك داخل الملعب، وهو أهم ما يبحث عنه الجهاز الفني في تجربة الهند، حيث سيكون السعي للوصول إلى الأداء المميز وفرض طريقة اللعب والسيطرة على مجرياته، ومنع المنافس من فرض أسلوبه الفني، هو المطلوب في اللقاء المرتقب، وليس النتيجة أياً كانت.

وعمد الجهاز الفني إلى تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المطلوب تنفيذها خلال المباراة، والتي تعتمد على طرفي الملعب والانطلاقات من العمق، كما يلعب «الأبيض» بطريقة «المهاجم الشبح» أو «الشادو سترايكر» خلف علي مبخوت، الذي سيكون دوره تسهيل مهمة الهداف الاستثنائي لـ «الأبيض»، فضلاً عن منح الفرصة لطرفي الملعب للانطلاق، وتشكيل الزيادة العددية المطلوبة على طرفي الملعب، وإرسال العرضيات وتشكيل الخطورة اللازمة، ويسعى مارفيك لاستغلال تيجالي وليما بدرجة أكبر في المباراة، بجانب تفعيل أدوار أكثر إيجابية لبندر الأحبابي، وعلي صالح على جانبي الملعب.

وتعتبر تلك التجربة، قبل الأخيرة في مسيرة إعداد المنتخب، المتوقع أن يعود إلى التجمع في منتصف مايو المقبل، على أن يخوض «الأبيض» تجربة دولية أخيرة أواخر مايو، قبل بدء مشوار التصفيات، وهو ما يعني أن الجهاز الفني يضع كامل تركيزه في تلك التجربة، بحثاً عن ثبات التشكيلة، واختيار أنسب العناصر القادرة على تنفيذ المتطلبات الفنية بحسب قوة كل منتخب من منتخبات المجموعة السابعة للتصفيات، وذلك قبل شفاء المصابين، ووصولهم للجاهزية الكاملة للعودة إلى تشكيلة المنتخب، خاصة كايو الذي غاب عن التجمع الجاري بداعي الإصابة، بالإضافة إلى عبدالله النقبي.