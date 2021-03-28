الحسن صالح: حزين للخروج من «الأبيض» جاهز للعب مع «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

أبدى الحسن صالح مدافع الشارقة، حزنه لابتعاده عن المنتخب خلال هذه الفترة لظروف الإصابة، مؤكداً أنه سيكون جاهزاً لخوض المباريات المقبلة مع «الملك» على المستويين المحلي والقاري، من خلال مباريات دوري الخليج العربي، ودوري أبطال آسيا.

وقال الحسن صالح: تدربت مع المنتخب أياماً عدة، وشعرت بآلام خفيفة، وأصر طبيب المنتخب على إجراء أشعة، وبعدها طلب مني أن أحصل على راحة.

وأضاف: إصابة «الأنكل» تأخذ وقتاً، حتى يتم الشفاء الكامل منها، وما حدث لي مؤخراً شيء طبيعي، ومن المستحيل لأي لاعب أن يعود بعدها بنسبة 100%، وهو ما قاله الجراح الهولندي الكبير الذي أجرى الجراحة، وأنا أجريت عمليتين في أقل من 6 أشهر تقريباً، وتم عرض الأشعة على النادي، وهناك اطمئنان في هذا الشأن، وهو ما يجعلني القول إنني موجود بقوة في تدريبات ومباريات «الملك»، خاصة أننا على أبواب المشاركة بدوري أبطال آسيا، التي تقام في ضيافة الشارقة الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية.

ولزيادة الاطمئنان في هذا الجانب، تم إرسال التقارير الأخيرة للاعب إلى فان دايك الجراح الهولندي، وكان الحسن صالح شارك في مباراة الشارقة الأخيرة أمام الوصل أساسياً لمدة 62 دقيقة، وقبلها لعب ضد الجزيرة وخورفكان وشباب الأهلي، بإجمالي 92 دقيقة في اللقاءات الأربعة بعد عودته من الإصابة.

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول داخل الشارقة، أنه لم يتم الاستغناء عن خدمات البرازيلي ويلتون سواريز، وأن النادي لم يفاوض أي لاعب ليكون بديلاً عنه، واللاعب بسبب «عارض صحي» لا يتواجد حالياً في التدريبات أو المباريات، ولكن مكانه ما زال قائماً في الفريق، وأن النادي سيقف إلى جوار ويلتون، حتى يتم الشفاء، وربما يكون المهاجم القناص موجوداً مع الفريق في آخر مباريات الدوري، وأنه على الجميع من الجماهير المحبة للفريق وكرة القدم، أن تقف إلى جانب اللاعب في «العارض الحالي».

من جانب آخر، انتظم لوان بيريرا بقوة في تدريبات الفريق، مما يؤكد أن عودته أصبحت مؤكدة في مباراة الشارقة المقبلة أمام بني ياس بالدوري، وسيكون أحد الخيارات الأولى والمهمة للمدرب عبدالعزيز العنبري في دوري أبطال آسيا بديلاً عن ويلتون سواريز.

كما يجري ماجد سرور لاعب وسط الفريق اليوم عملية الرباط الصليبي في البرتغال.



