46 % من الألمان يؤيدون تطعيم «ماكينات اليورو والأولمبياد»

برلين (د ب أ)

أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية، أن نصف الألمان تقريباً يؤيدون تطعيم لاعبي كرة القدم والرياضيين ضد فيروس كورونا، قبل الحدثين الرياضيين الكبيرين في الصيف المقبل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يجب على جميع اللاعبين في المنتخب الوطني الألماني لكرة القدم الحصول على تطعيمات قبل مباريات «يورو 2020»، وكذلك جميع الرياضيين الأولمبيين في البلاد قبل أولمبياد طوكيو، قال 46% من الألمان نعم، وفقاً لاستطلاع يوجوف.

وأعرب 28 % فقط من الألمان عن اعتقادهم، بأنه من الصواب عدم حصول أي شخص من تلك الأوساط على التطعيم حتى الآن، فيما لم يعرب 19% عن رأيهم، وكانت نسبة صغيرة فقط ممن شملهم الاستطلاع 2% ضد تطعيم لاعبي كرة القدم و4% ضد تطعيم الرياضيين المقرر مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

وأعرب رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية ألفونس هورمان مؤخراً، عن أمله في تقديم التطعيمات للرياضيين الأولمبيين في الوقت المناسب.

وقال: «لقد أكدنا بالفعل أننا نأمل في تطعيم فريق ألمانيا خلال الربع الثاني من العام، وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية قبل الألعاب الأولمبية».

وتابع: «لكننا بالتأكيد لا نريد الضغط أكثر، ومع ذلك، شددت اللجنة الأولمبية الدولية مرة أخرى، على أن المنظمين في اليابان يتوقعون تطعيم غالبية المسافرين لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

وتم تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم والألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 19و 22 مارس، وشمل استطلاع آراء 2058 شخصاً، وتمثل النتائج آراء السكان الألمان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.