أوديجارد للبيع بـ 60 مليون يورو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن ريال مدريد يرغب في إنعاش خزينته بمبالغ كبيرة من المال، تحسباً للتعاقد مع نجم «سوبر» أو أكثر، خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، ما دفعه إلى إبداء استعداده لبيع لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد المعار حالياً إلى أرسنال الإنجليزي.

وتألق أوديجارد هذا الموسم، لدرجة جعلت الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب «المدفعجية»، لا يخفي إعجابه به، وإبداء رغبته في الاحتفاظ به، من خلال عقد بيع نهائي، وليس مجرد إعارة.

وذكرت صحيفة «أوكادياريو» الإسبانية أن «الملكي» حدد 60 مليون يورو سعراً نهائياً لنجم وسطه الشاب، ودعا الراغبين في شرائه إلى التقدم بعروضهم، مشدداً على أنه لن يقبل أقل من هذا المبلغ الذي حدده، في هذا النجم الواعد الذي ينظر إليه الخبراء على أنه ينتظره مستقبل رائع، بل قال عنه أرتيتا إنه يمثل مستقبل أرسنال.

أوديجارد لم يدخل في خطط وحسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال منذ انضمامه إلى «الملكي» عام 2015، ولم يلعب مع الفريق الأول سوى 8 مباريات، وأعير أكثر من مرة، من أجل صقل موهبته، ونظراً لصغر سنه وقتها «16عاماً»، حيث لعب لأندية هيرينفين وفيتيسه آرنهم وريال سوسيداد، إلى أن أعير في بداية هذا الموسم إلى أرسنال الإنجليزي وتألق في صفوفه.

ومن جانبها، ذكرت الصحافة الإنجليزية، أن أوديجارد مرشح للبقاء مع «المدفعجية»، نظراً لتمسك أرتيتا به، واقتناعه بمستواه العالي، وبحاجة الفريق لجهوده كلاعب وسط مهاجم وصانع لعب وجناح أيضاً، وأوضحت مصادر صحفية بريطانية أن تألق أوديجارد مع أرسنال، لفت أنظار كاشفي أندية أوروبية كبرى أخرى، ولهذا قالت هذه المصادر إنه إذا لم ينجح «المدفعجية» في الاحتفاظ بهذا النجم النرويجي، فإنهم سيتجهون إلى هدفهم القديم المتمثل في اللاعب الفرنسي نبيل فقير.

يذكر أن مارتن أوديجارد المولود في 17 ديسمبر 1998 «22 عاماً» انتقل لريال مدريد قادماً من ستروسجودست النرويجي مقابل 3 ملايين يورو، ولعب أوديجارد أول مباراة له مع النرويج الذي يحمل شارة القيادة فيه، يوم 27 أغسطس 2014، ليكون أصغر لاعب يلعب للمنتخب الأول في عمر 15 عاماً و253 يوماً، وهو أيضاً أصغر لاعب أوروبي يشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016».