ماجواير: «أسود 2021» أفضل من «أسود 2018»!

لندن (د ب أ)

يرى هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، أن منتخب إنجلترا حالياً بات أفضل مما كان عليه لدى بلوغه المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018.

ويخوض المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه جاريث ساوثجيت ثانية مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، أمام ألبانيا اليوم «الأحد»، بعد اكتساح سان مارينو 5 - صفر الخميس في الجولة الأولى للتصفيات.

وقال ماجواير: أعتقد أننا تطورنا في آخر ثلاثة أعوام، عملنا بشكل أكبر على المستوى الفني، خبرات البطولات الكبرى، النجاحات والإخفاقات.

وأضاف: علينا أن نستغل هذه الخبرات في البطولات المقبلة، وأثق بأنها ستساعدنا، بالطبع كلاعب وكفريق فإن ثلاثة أعوام فترة طويلة للتطور، وقد تطورنا بشكل إيجابي.

وأجرى ساوثجيت الكثير من التغييرات على تشكيله الأساسي أمام منتخب سان مارينو، صاحب المرتبة الأدنى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

لكن ساوثجيت من المتوقع أن يدفع بقوته الضاربة أمام البانيا، حيث يستعد القائد هاري كين للمشاركة من البداية بعد غيابه عن مواجهة سان مارينو.

ويشارك نيكو روب حارس بيرنلي أمام البانيا بعد مشاركته أمام سان مارينو، وكذلك سيحرس عرين الفريق أمام بولندا الأسبوع المقبل.



