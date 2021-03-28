دي ليخت: متفائل بعودة فان دايك قبل «اليورو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن يكتمل شفاء النجم فيرجيل فان دايك مواطنه وزميله في قلب دفاع منتخب هولندا، قبل انطلاق بطولة «يورو2020»، التي تقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو القادمين.

وكان فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي أصيب في أكتوبر الماضي في مباراة «ديربي المرسيسايد» بين ليفربول وإيفرتون، وأجرى جراحة في الرباط الصليبي للركبة.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن فان دايك يتحسن بدنياً ويواصل تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل، حتى يمكنه اللحاق بالبطولة.

وكانت أغلب التساؤلات خلال الأسابيع الأخيرة، تستفسر عما إذا كان بمقدور كابتن المنتخب الهولندي العودة إلى «المستطيل الأخضر» والمشاركة في مباريات «يورو 2020».

وأبدى دي ليخت تفاؤله الشديد، بإمكانية عودة فان دايك إلى كامل لياقته البدنية والفنية، وقال: فرانك دي بوير مدرب المنتخب عقد اجتماعاً للمنتخب، وحضره فان دايك، وبدا منتعشاً وفي حالة جيدة، ولكن لم أشأ أن أسأله حتى لا أزيد الضغوط على كاهله، وأستطيع أن أقول إن ذهنه كان صافياً وبدا هادئاً، وهذا الهدوء والبعد عن التوتر مطلوبان، لأنهما يساعدانه على الشفاء التام.

وقال دي ليخت: فان دايك هو من يقرر ما إذا كان بمقدوره المشاركة في «يورو 2020»، وإذا لم يستطع ذلك، فهناك لاعبون آخرون يمكنهم أن يحلوا محله.

وذكر دي ليخت بعض الأسماء مثل دالي بليند لاعب أياكس، وستيفان دي فريج لاعب إنتر ميلان، وإن كان هذا الأخير أصيب بفيروس كورونا، واستبعد من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهناك خيارات أخرى أمام المدرب، ولكن الأمل ما زال قائماً بالنسبة لإمكانية لحاق فان دايك بالبطولة.

وعندما سأل أحد الصحفيين، دي ليخت عن اللاعب الذي يفضله للعب بجواره في قلب دفاع المنتخب «البرتقالي»، قال: تلك مسألة لا تعنيني على الإطلاق، والمدرب هو الذي يقرر من يلعب بجواري، ويتوقف الأمر على طبيعة المنافس الذي نواجهه، لأن الخيارات كثيرة، وعلينا أن نحترم في النهاية وجهة نظر المدرب.

المعروف أن منتخب هولندا يستهل مبارياته في «يورو 2020» بمواجهة أوكرانيا 13 يونيو في مدينة أمستردام الهولندية.



