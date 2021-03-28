«مودريتش 135».. أول الكروات!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أكثر اللاعبين الكروات مشاركة في المباريات الدولية لمنتخب بلاده، برصيد 135 مباراة دولية، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق، المسجل باسم مواطنه داريو سرنا لاعب شاختار دونتسك الأوكراني، والذي بدأ اللعب للمنتخب الكرواتي في 2002.

واستهل مودريتش مشواره الدولي مع المنتخب عام 2006، وسجل معه حتى الآن 16 هدفاً، ولعب ثلاث بطولات أمم أوروبية 2008 و2012 و2016، وثلاث بطولات كأس عالم 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل و2018 في روسيا.

وكانت أفضل فترة توهج وتألق لمودريتش، في المونديال الأخير، عندما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للبطولة، وخسر أمام فرنسا البطل 2-4، ولكنه حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، وأيضاً أفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

ورغم أن مودريتش يبلغ 35 عاماً، إلا أنه يثبت موسماً تلو الآخر، قدرته على اللعب على أعلى مستوى احترافي، وما زال يلعب أساسياً مع ناديه ريال مدريد، وهو أيضاً كابتن كرواتيا.

وشارك مودريتش في 36 مباراة هذا الموسم مع «الملكي»، منها 31 مباراة أساسياً.

وكان له تصريح متفائل جداً بعد تأهل الريال إلى دور الثمانية لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، إثر فوزه على أتلاتنا الإيطالي، إذ قال: عمري 35 عاماً، ولكني أشعر بأنني في السابعة والعشرين، وأنا في حالة جيدة جداً، ومتشوق لحصد المزيد من الألقاب والبطولات.

يذكر أن مودريتش المولود في 9 سبتمبر 1985 بدأ مسيرته الاحترافية في دينامو زغرب الكرواتي 2003-2008، ثم انتقل إلى توتنهام الإنجليزي «2008-2012»، واستقر به المقام في ريال مدريد الذي اشتراه من «السبيرز»، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وعقد مدته 5 سنوات.



