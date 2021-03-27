سعيد بن طحنون: الدراجات الهوائية تعزز التزامنا ببناء مستقبل أفضل

العين (وام)

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين».. نظم فريق العين للدراجات الهوائية فعالية «مسار UAE50»، والتي قطع خلالها مسافة 50 كيلومتراً بمدينة العين مشكلاً لوحة تحمل عبارة «UAE50» مروراً بمعالم مدينة العين.

وقال معاليه بهذه المناسبة: إن رياضة الدراجات الهوائية تعزز التزامنا مجدداً ببناء مستقبل أفضل، عبر نشر الوعي وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية واتباع أسلوب حياة صحي، وكذلك تعزيز الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في مدينة العين.

وأشاد أعضاء فريق العين للدراجات الهوائية بدور معاليه ودعمه لجميع الأنشطة الرياضية في مدينة العين.

وفي الختام أعطى فريق العين للدراجات الهوائية رئاسته الفخرية لمعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان تكريماً لدوره الفعّال وإسهاماته في مختلف المجالات.