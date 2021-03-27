منتخب المبارزة يكثف استعداداته لمونديال مصر

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للمبارزة رحلة الإعداد لبطولة العالم للناشئين والشباب، بإقامة معسكره في القاهرة التي تستضيف الحدث العالمي الكبير خلال الفترة من 3 حتى 12 أبريل المقبل، حيث ينخرط منتخبنا في معسكره حتى موعد البطولة مع المنتخب المصري في المركز الأولمبي بالمعادي.

يترأس البعثة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وتضم معه المدربين أسامة عادل وأحمد موسى، والإداريين خليفة الزرعوني، وشيخة الشامسي، بالإضافة إلى 19 لاعباً ولاعبة هم: نورة البريكي، وشهد خرام، زينب موسى، وفاطمة الكعبي، وأصيلة الزعابي، وشيخة الزعابي، وزينب الحوسني، وعائشة عبيد، وفجر المرزوقي، وخالد بالسلاح، وعمر بالسلاح، ومايد محمد، وسيف أحمد، ومحمد الصايغ، وشهاب الجعبي، وعبد الله أهلي، وخليفة الكعبي، وأحمد الحمادي، وخالد مبارك.

وأكدت هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، أن عودة النشاط منذ فترة وسط إجراءات احترازية شديدة جعلنا نصل إلى مرحلة مناسبة من الإعداد، واعتمد الاتحاد مخططاً جيداً للمران لكافة المنتخبات الوطنية، ومنها منتخب الشباب والناشئين، من أجل الاستعداد لتلك البطولة العالمية المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي، وبناءً عليه فإن الاستعدادات جيدة.