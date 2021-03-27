«الآسيوي» يدعم الرئيس الجديد لـ«شطرنج باكستان»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ميرزا محمد أفريدي الرئيس الجديد لاتحاد باكستان للشطرنج، الذي يزور الإمارات حالياً عقب اختياره لتولي المنصب بموجب اتفاقية مدينة العين، للحفاظ على استقرار الاتحاد الباكستاني بعد وفاة الرئيس السابق كلثوم بروين، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وبحث الطاهر مع الضيف خريطة الطريق خلال الفترة القادمة، لدعم واستقرار الاتحاد الباكستاني للشطرنج والمشاركة الإيجابية في أنشطة ومسابقات الاتحاد الآسيوي والبطولات القارية، التي تقام عبر الإنترنت للحفاظ على جاهزية اللاعبين واللاعبات، استعداداً لعودة البطولات العالمية والقارية، التي تعود إلى الصالات بعد رفع الحظر الحالي بسبب جائحة كورونا، مع إقامة كأس العالم الفردية للرجال والسيدات بمدينة سوتشي الروسية.

من ناحيته، توجه ميرزا أفريدي بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وقال: نقدر الدعم الفني والمالي المتواصل والمساندة لاتحاد باكستان للشطرنج.