نسخة «اليوبيل الفضي» إماراتية في ليلة «مايستك جايد»

دبي (الاتحاد)

أهدى الجواد «مايستك جايد» فريق جودلفين لقبه التاسع في سباق كأس دبي العالمي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، حين قاده الفارس البنمي لويس سايز، بإشراف المدرب مايكل استيدهام للقب السباق البالغة جائزته 12.000.000 دولار، ليرفع رصيد الإمارات إلى 13 فوزاً في أمسية اليوبيل الفضي والثالث على التوالي بعدما أن حقق «ثندر سنو» اللقب عامي 2018 و2019 وتأجلت نسخة 2020، وهو الانتصار التاسع لجودلفين في السباق الأغلى في العالم.

وفي الختام قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية بتتويج جودلفين بالكأس الأغلى في العالم.

وكان «مايستك جايد» ابن «جوستزابر» يركض بسلاسة في بداية السباق في المركز الثالث، حيث كان يناور خلف المتصدر «هايبوثيتكال»، و«كابيزانو» قبل أن يتقدم خطوات إلى الإمام بالقرب من ثنائي الصدارة.

وعرف الفارس لويس سايز كيف يتعامل مع مجريات السباق، وظل ينسج على هذا المنوال، وفجأة تحولت الأنظار إلى الجواد «مايستك جايد» الذي دخل بقوة على متقدميه في الخط المستقيم، وبدأ يوسع الفارق بينه وبين منافسيه.

وجاء تفوق «مايستك جايد» بفارق (3,75 طول) عن المتحدي الياباني «شاوا ويزارد» لشينبو ناكانيشي، وبإشراف أر أكوبو، وقيادة كيتا توساكي، وسجل البطل زمناً وقدره 2:01:61 دقيقة، وجاء ثالثاً «ماجني كورس» لجودلفين بإشراف أندريه فابر وقيادة وليام بيوك.

الشوط: التاسع

الفئة: كأس دبي العالمي للفئة الأولى

الجائزة: 12.000.000 دولار

برعاية: طيران الإمارات

المسافة: 2000 متر

الأرضية: رملي

الفائز: مايستك جايد

المالك: جودلفين

الفارس: لويس سايز

المدرب: مايكل استيدهام

التوقيت: 2:01:61 دقيقة



