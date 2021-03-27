دويل وبايلي وآلموند نجوم جوائز التميز لسباقات الخيل

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، عن أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة للجائزة، الذين تم تكريمهم خلال أمسية كأس دبي العالمي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، قد أطلق عام 2016، جائزة سموه للتميز في سباقات الخيل، تقديراً لكل من أسهم في تطوير سباقات وصناعة الخيول حول العالم، بالإضافة إلى خلق أرضية جديدة، تدعم سباقات الخيل عالمياً.

وحصلت النجمة اليابانية المعتزلة «ألموند آي» على لقب «أفضل فرس» وتعد من أنجح الأفراس حول العالم، إذ توجت بـ4 ألقاب في سباقات الفئة الأولى خلال العام 2019 و2020، أبرزها كأس اليابان، فيكتوريا مايل، سباق تينو شو، بالإضافة إلى بطولة دبي تيرف للفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي في أول مشاركة خارجية لها.

وفي سجل البطلة المتألقة 11 انتصاراً من أصل 15 مشاركة لها في مسيرتها، منها 9 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، في إنجاز لم يحققه أي جواد ياباني من قبل. إلى جانب أنها الأكثر حصداً للجوائز المالية والتي وصلت إلى 19 مليون دولار.

ونال كريستوف لومير لقب أفضل فارس بعد سجل قوي وحافل بالإنجازات في رصيد الفارس الفرنسي، الذي توج بـ13 لقباً في سباقات الفئة الأولى، أبرزها كأس اليابان، وتينو شو، سِباقا الـ2000 والـ1000 جينيز اليابانيان، بالإضافة إلى قيادته البطلة المتميزة آلموند آي لتحقيق عدد من الإنجازات التي لا تنسى.

وكان شارلي آبلبي مدرب جودلفين على موعد مع لقب أفضل مدرب، وترك آبلبي بصمة واضحة في سباقات الخيول العالمية خلال السنوات الأخيرة، إذ حقق 14 لقباً في سباقات الفئة الأولى في كل من المملكة المتحدة، إيرلندا، كندا، فرنسا، ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، أبرزها التتويج بلقب جودمونت إنترناشونال، وكينج ستاند ستيكس، ودايموند جوبيلي ستيكس، بالإضافة إلى تصدره بطولة المدربين في كرنفال كأس دبي العالمي العام الحالي.

وذهبت الجائزة العليا للعطاء الدؤوب إلى الفارس جيري بيلي، والذي يعد أفضل فارس أميركي على الإطلاق على مر التاريخ، في رصيده 5893 انتصاراً، فيما وصل مجموع الجوائز المالية التي حققها إلى 296 مليون دولار أميركي خلال مسيرته التي امتدت 31 عاماً، إذ احتل المركز الثاني في قائمة الفرسان الأكثر تحقيقاً للجوائز المالية في أميركا الشمالية عند تقاعده العام 2006، والمركز الثالث في القائمة حتى الآن.

وتوج الفارس المخضرم بعدد من الإنجازات الأسطورية التي لا تنسى، إذ حقق ألقاب «ديربي كنتاكي» و«بيلمونت ستيكس» و«بريكنس ستيكس» مرتين لكل من السباقين، والفوز بألقاب سباقات الـ«بريدرز كب» في 15 مناسبة، وبكأس دبي العالمي 4 مرات، بالإضافة إلى حصوله على جائزة «الإكليبس» 7 مرات في فئة الفرسان في إنجاز لم يسبقه إليه أحد على الإطلاق.

وعلى الرغم من انتصاراته المدوية وأرقامه القياسية التي لم تكسر حتى الآن، إلا أن مغامرته مع البطل الأسطوري سيجار تظل هي العالقة في أذهان محبي سباق الخيول حول العالم، إذ حقق معه 16 انتصاراً متوالية في العام 1995، ليتوج بعدها بلقب النسخة الأولى من كأس دبي العالمي العام 1996.

ونال «سيلك للسباقات» لقب أفضل مالك حيث حققت شركة سيلك للسباقات شهرة واسعة في السباقات اليابانية والعالمية لأكثر من 3 عقود، والدليل تتويجهم بـ9 ألقاب في سباقات الفئة الأولى خلال الفترة الماضية، كما أخرجت الشركة للعالم أبطالاً مميزين حققوا عدداً من الإنجازات الكبرى في المضامير العالمية، أبرزها على الإطلاق «آلموند آي»، «إندي تشامب»، و«بلاست ونبيس»، و«غلوري فيز»، «ساليوس» وعدد آخر من النجوم.

أما اختيار الجمهور فكان من نصيب الفارسة البريطانية هولي دويل، التي وضعت بصمتها المتميزة في سباقات الخيول العالمية خلال فترة قصيرة، بدليل إنجازاتها الرائعة العام الماضي والتي تمثلت في الفوز بخمسة سباقات في يوم واحد بمضمار «وندسور»، وتحقيق لقبها الأول في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي بالإضافة إلى دخولها التاريخ كأول فارسة تحرز لقب سباق من الفئة الأولى خلال مهرجان «يوم الأبطال» في ختام الموسم الإنجليزي عام 2020.

وعلى الصعيد الدولي، أصبحت هولي دويل أول فارسة تنال شرف الفوز ببطولة «الفرسان الدوليين» التي أقيمت في هونج كونج، وأيضاً في أمسية «كأس السعودية».