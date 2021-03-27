«مشرف» يقتحم قائمة الأساطير

دبي (الاتحاد)

لم يسجل المهر «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل، وبإشراف جون جوسدن، وقيادة ديفيد إيجان، مفاجأة، حين فاز بسباق لونجين دبي شيما كلاسيك للفئة الأولى البالغ جائزته 5.000.000 دولار بزمن قياسي جديد.

وبدد المهر البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «ميك أبليف» الشكوك حول قوة تحمله، وتصدر السباق الذي أقيم لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، حيث جاء فوزه ناجزاً وفي المراحل الأخيرة من السباق المثير.

وكان الصراع عنيفاً عندما حاولت الخيول اللحاق بالمتصدر وخلت ثلاثة خيول في التنافس على كسر عظم قبل أن يذهب اللقب لصالح «مشرّف» بفارق (عنق) عن «كرونو جنيسيس» لصنداي ريسنج، وبإشراف تي سايتو وقيادة يوشي كاتيمورا.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن قياسي جديد قدره 2:26:65 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «لوفز أونلي يو» لدي أم أم دريم كلوب، بإشراف واي ياهاجي، وقيادة أوشن ميرفي.

فرض الفارس ديفيد إيجل نفسه على الشوط الثامن والتتويج بالمركز الأول على الجواد «مشرف» بشعار عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل «دبي شيما كلاسيك» وجائزته 5 ملايين دولار، حيث تفوق هذا الفارس الذي خرج من أسرة تعشق الخيول، فوالده أسطورة أيضاً في هذا المضمار.

قال ديفيد: الكثيرون كانوا يعتقدون أنني أسير بطريقة خاطئة في السباق، لكنني أعرف كيف أحقق الانتصار، ونجحت في طريقتي، وهذا الفوز أتمنى أن يكون دافعاً لنا في البطولات المقبلة في نيويورك، وخططي في هذا اليوم كانت سليمة تماماً لتحقيق اللقب في النهاية.

وأضاف: أسرتي تعشق الخيول، حيث والدي وعمي أيضاً فارسان، ويكفي القول إن والدي أسطورة وأتمنى أن أكون مثله في هذا المجال وتعلمت منه الكثير وما زلت حتى الآن.

الشوط: الثامن

الفئة: لونجين دبي شيما كلاسيك للفئة الأولى

الجائزة: 5.000.000 دولار

برعاية: لونجين

المسافة: 2410 أمتار

الأرضية: عشبي

الفائز: مشرف

المالك: الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل

الفارس: ديفيد إيجان

المدرب: جون جوسدن

التوقيت: 2:26:65 دقيقة (زمن قياسي)



