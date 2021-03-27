«لورد نورث».. التفوق بـ «المهارة الفائقة»

دبي (الاتحاد)

أعلن الجواد «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري، تفوقه بمعنى الكلمة، حيث تمكن ابن «دباوي» من التفوق على نفسه في المستقيم ليفوز بسباق دبي تيرف البالغة قيمة جائزته 4.000.000 دولار.

وكان «لورد نورث» البالغ من العمر خمس سنوات، قد تسلل ببراعة ومهارة فائقة في عمق المستقيم، قبل أن ينطلق إلى الصدارة ويبتعد عن منافسيه بفارق مريح، ليتفوق في نهاية الأمر بفارق (3 أطوال) عن «فين دو جاردي» لشاداي ريس، وبإشراف إتش فيجوارا، وقيادة مايكل بارزلونا.

وتمكن البطل من قطع المسافة في زمن قدره 1:46:46 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «فيلكس» لكي سوهي وشركاه، وبإشراف مايكل بوتي، وقيادة اوشن ميرفي.

وأكد «لورد نورث» البالغ تصنيفه 123 أنه الأجدر بتحقيق الفوز، بقيادة تؤكد نجومية الفارس الإيطالي ديتوري.

وعبر الفارس فرانكي ديتوري المتوج بالمركز الأول في الشوط السابع عن سعادته بما قدمه في السباق، مبدياً سعادته بالعودة مجدداً للمشاركة والفوز في كأس دبي العالمي، قائلاً: «السباق كان مثيراً للغاية ولم يخطئ الحصان من البداية للنهاية وكان رائعاً، وكان التحدي كبيراً، وهي عودة جيدة للغاية لي».

الشوط: السابع

الفئة: «دبي تيرف» للفئة الأولى

الجائزة: 4.000.000 دولار

برعاية: موانئ دبي العالمية

المسافة: 1800 متر

الأرضية: عشبي

الفائز: لورد نورث

المالك: سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: جون جوسدن

التوقيت: 1:46:46 دقيقة



