التصفيات النهائية لدوري هوكي الجليد تنطلق غداً

أبوظبي (وام)

تنطلق غداً «الأحد» التصفيات النهائية لدوري الإمارات لهوكي الجليد موسم (20 - 21)، بمشاركة أربعة فرق هي «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين»، و«وايت بيرز»، و«مايتي كاملز».

ويشهد المربع الذهبي أول لقاءاته بمباراة تجمع فريقي «وايت بيرز» و«مايتي كاملز» ذهاباً غداً «الأحد» وإياباً بعد غدٍ الثلاثاء في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بينما يلتقي طرفا المربع الذهبي الآخران «ستورمز أبوظبي» وبطل الموسم الماضي فريق «ذيبز العين» ذهاباً يوم الاثنين 29 مارس في صالة الألعاب «هيلي» بمدينة العين، وإياباً يوم الأربعاء 31 مارس في أبوظبي.

كانت الفرق الأربعة قد ضمنت التأهل إلى المربع الذهبي للدوري، بعدما حصدت المراكز الأربعة الأولى في مباريات الدوري، التي انطلقت 24 يناير الماضي وخاض فيها كل فريق ثماني مباريات.

وحصل فريق «وايت بيرز» على 20 نقطة، وحل ثانياً فريق «ذيبز العين» 17 نقطة، وثالثاً جاء فريق «ستورمز أبوظبي» بـ 12 نقطة ورابعاً فريق «مايتي كاملز» بـ7 نقاط، وخامساً فريق «سكوربين» الذي خرج من المنافسة بـ3 نقاط فقط.

وبحسب جدول مباريات دوري الإمارات لهوكي الجليد، تم تحديد يوم الجمعة المقبل موعداً للمباراة الفاصلة بين الفرق التي تساوت في مجموع النقاط أثناء مباريات الذهاب والإياب من مرحلة التصفيات، ويومي الأحد والثلاثاء 4 و6 أبريل موعداً لنهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد ذهاباً وإياباً، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 7 أبريل في حال التعادل بين طرفي النهائي في مجموع النقاط.



