«كتف هاليب» ضربة جديدة لـ «ميامي»!

ميامي (رويترز)

قالت سيمونا هاليب المصنفة الثالثة، إنها انسحبت من منافسات الفردي والزوجي ببطولة ميامي المفتوحة للتنس، بسبب إصابة في الكتف.

وكان من المفترض أن تلعب هاليب، التي بدأت مشوارها في البطولة من الدور الثاني، حيث تغلبت على الفرنسي كارولين جارسيا في ثلاث مجموعات، ضد اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا، والتي ستتأهل مباشرة الآن إلى دور الستة عشر.

وأشارت اللاعبة الرومانية بطلة ويمبلدون إلى أنها شعرت بألم بعد تدريب في مشاركتها الأولى منذ خروجها من دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وقالت هاليب التي تخوض منافسات الزوجي مع أنجليك كيربر «أشعر بالأسف لانسحابي من منافسات الفردي والزوجي ببطولة ميامي المفتوحة، لكن إصابتي لن تجعلني ألعب كما أريد، أنا حزينة للغاية لعدم تمكني من الاستمرار، أردت المجيء إلى هنا، وتقديم أفضل ما لدي وخوض أكبر عدد من المباريات، لكن للأسف لا أستطيع، أتمنى أن أعود بصحة وبشكل أفضل في العام المقبل».

ويشكل انسحاب هاليب ضربة أخرى للبطولة التي غاب عنها سيرينا وليامز، لجراحة في الفم، وروجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش ودومينيك تيم.



