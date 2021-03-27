الحمرية يعبر الحصن في «الأولى»

فيصل النقبي (دبا الحصن)

خطف الحمرية فوزاً غالياً على دبا الحصن 3-2، اليوم «السبت»، في ختام «الجولة 18» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما نجح «البديل» عبدالله العامري في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 93، تقدم الحصن بهدف وليد أحمد حسن في الدقيقة 55، وأدرك الحمرية التعادل عن طريق مايلسون ليما في الدقيقة 66، وأتبعه بالثاني في الدقيقة 73، قبل أن يتعادل الحصن بهدف داهيلو في الدقيقة 78، ورجح الحمرية كفته في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع رصيده إلى «النقطة 22»، وبقي الحصن عند «24 نقطة».

وفاز العربي على مسافي بهدف أحرزه البرازيلي فينيكوس في الدقيقة 38، ليصل العربي إلى «النقطة 22» ويتجمد رصيد مسافي عند 15 نقطة.