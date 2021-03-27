«زندن».. تحدي الزمن!



دبي (الاتحاد)

حطم الجواد «زندن» لـ«إل إل بي بيرفورمانس هورس»، وبإشراف المدرب سي ديفيد وقيادة الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو، زمن مسافة 1200 متر «رملي» حين اقتنص لقب سباق دبي جولدن شاهين البالغ جائزته 1.500.000 دولار.

واتصف السباق بالسرعة الكبيرة التي أفرزتها الخيول في المرحلة الأولى للسباق، قبل الوصول إلى عمق المستقيم، حيث بادر الفارس فريزو، إلى زيادة سرعته بصورة غير اعتيادية، معتمداً على قوة لياقة جواده البالغ من العمر 5 سنوات.

وبالفعل نجح البطل في التفوق بفارق (3.25 طول) عن «ريد لو زيلي» لطوكيو هورس ريسنج، بإشراف تي ياسودا، وقيادة ريان مور، ومن شدة سرعته سقط الفارس أنطونيو فريزو من على صهوة جواده بعد أن قطع خط الوصول.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:09:01 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس.

الشوط: السادس

الفئة: دبي جولدن شاهين للفئة الأولى

الجائزة: 1.500.000 دولار

برعاية: جلف نيوز

المسافة: 1200 متر

الأرضية: رملي

الفائز: زندن

المالك: إل إل بي بيرفورمانس هورس

الفارس: أنطونيو فريزو

المدرب: سي ديفيد

التوقيت: 1:09:01 دقيقة



