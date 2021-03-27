الوحدة على قمة الكبار في كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم «السبت» الجولة الثانية من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، على صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة مميزة لمجموعة من أبرز اللاعبين المنتسبين إلى 16 من أندية وأكاديميات الدولة، في جولة اتسمت بالكثير من الحماس والتشويق والأداء الفني الرفيع.

حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، إضافة إلى مجموعة من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وأتيحت الفرصة أمام مجموعة من اللاعبين اليافعين، الذين يمثلون الجيل المقبل من أبطال رياضة الجو جيتسو، لاستعراض مهاراتهم وعشقهم للعبة من خلال إقامة مهرجان الجو جيتسو للصغار، الذي سبق انطلاقة منافسات الجولة الثانية من دوري كأس نائب رئيس الدولة.

وشملت الأندية والأكاديميات المشاركة في البطولة 16 نادياً إماراتياً، هي العين والجزيرة والوحدة والإمارات والوصل والفجيرة للفنون القتالية و«إيه أف إن تي»، ونادي بني ياس وعجمان وشباب الأهلي دبي والشارقة الرياضي و«فريق 777» و«كوماندو جروب» ونادي الظفرة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي النصر.

وواصل لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تألقهم، خلال منافسات الجولة الثاني، ونجحوا في المحافظة على مكتسبات الجولة الأولى من البطولة التي تعد أحد أهم البطولات على الساحة المحلية.

وعلى صعيد فئة الكبار سجل لاعبو الوحدة 3860 نقطة في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العين 2260 نقطة ليحصلوا على المركز الثاني، وحل لاعبو بني ياس في المركز الثالث بتسجيلهم 1790 نقطة.

وفي فئة الشباب تحت 18 عاما تمكن لاعبو العين من تسجيل 5150 نقطة وضعتهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو بني ياس 2830 نقطة أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو الوحدة في المركز الثالث بـ 2350 نقطة.

وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً، نجح لاعبو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تسجيل 3770 نقطة ما وضعهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العبن 3190 نقطة في المركز الثاني، وحصد لاعبو الوحدة 2950 نقطة في المركز الثالث.

ومن جانبه، أشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، بالمستوى الكبير الذي أظهره اللاعبون على البساط، مؤكداً أن الأداء يتطور من جولة إلى أخرى، ما يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الفنية للأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين، للظهور بهذا المستوى المشرف وتجهيزهم لخوض الاستحقاقات العالمية المقبلة. وأضاف: جو جيتسو الإمارات يبشر ويعد بالكثير من الإنجازات القادمة.

وأوضح البطران أن خطط الاتحاد خلال الفترة الماضية أثبتت كفاءتها في إعداد جيل قوي من اللاعبين، موضحاً أن تلك الخطط ترجمت على أرض الواقع اليوم وتجسدت من خلال أداء نموذجي للأبطال، الذين يدركون أهمية هذه المرحلة للتألق في هذه الرياضة.

وأشاد البطران بتحمل اللاعبين لكامل المسؤولية المتعلقة بالتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد، وتقدم سعادته بالشكر لكل الجهات الشريكة والداعمة لأفضل الممارسات الصحية، انطلاقا من الحرص على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في وضع سلامة وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية.

بدوره قال اللاعب خالد محمد الشحي حامل الحزام الأزرق من أكاديمية العين للجو جيتسو في فئة الكبار وزن 62 كجم، أن البطولة هذا العام تتميز بقوة المنافسة وجودة اللاعبين المشاركين، مؤكداً أن تحقيق الفوز يتطلب الكثير من التحضير البدني والذهني والنفسي، خصوصاً وأنها بطولة مثالية للتحضير لخوض منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو الشهر المقبل.

وتحدث اللاعب سعيد الكبيسي حامل الحزام الأزرق من أكاديمية الوحدة في فئة الكبار وزن 94 كجم، عن أهمية البطولة في الإعداد لما هو قادم من استحقاقات مهمة، واصفاً أجواء المنافسة بأنها تفوق التوقعات، لا سيما أنها تقام بنظام الوزن المفتوح وتتيح للاعبين مواجهة آخرين يفوقونهم تجربة وقوة، وهو ما ينعكس على تطوير الأداء بشكل عام.



