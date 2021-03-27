«ريبلز رومانس».. «الحصاد «3 من 4»

دبي (الاتحاد)

حجز الجواد «ريبلز رومانس» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليم بيوك موقعه في سباق ديربي كنتاكي، أشهر سباق لخيول الثلاث سنوات في أميركا، بعد فوزه بسباق ديربي الإمارات للفئة الثانية لمسافة 1900 متر.

جاء السباق سريعاً بقيادة الجواد غير المهزوم «بنادول» الذي تقدم إلى الصدارة مبكراً، حتى وصول الخيول إلى عمق المستقيم، حيث تقدم «ريبلز رومانس» ليلحق به ويدخلا في صراع رهيب، وكان من الواضح القوة التي يتمتع بها «ريبلز رومانس».

وتسلل «ريبلز رومانس» ببراعة، وتمكن ببساطة من الابتعاد عن منافسيه الـ14، وليتفوق بفارق (5.5 طول) عن «بنادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبإشراف سالم بن غدير وقيادة مايكل بارزلونا.

وسجل البطل زمناً قدره 1:56:28 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «نيو تريشر» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بإشراف جون جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري.

وأعرب وليام بيوك فارس فريق جودلفين الأول الفائز بلقب ديربي الإمارات، عن سعادته بتحقيق هذا اللقب لأول مرة له وللمدرب شارلي أبلبي، وقال إن الجواد «ريبليز رومانس» مازال يقدم مستويات طيبة، وهذا الفوز الثالث له من أربع مشاركات فاز فيها جميعاً باستثناء مشاركة واحدة حل فيها رابعاً خلال كأس السعودية الشهر الماضي.

الشوط: الخامس

الفئة: ديربي الإمارات للفئة الثانية

الجائزة: 750.000 دولار

برعاية: بنك الإمارات دبي الوطني

المسافة: 1900 متر

الأرضية: رملي

الفائز: ريبلز رومانس

المالك: جودلفين

الفارس: ويليام بيوك

المدرب: شارلي أبلبي

التوقيت: 1:56:28 دقيقة



