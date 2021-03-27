«الأفضل 2004» يقود الكرة اليونانية

أثينا (أ ف ب)

انتخب ثيودوروس زاجوراكيس، أفضل لاعب في كأس أوروبا 2004، رئيساً للاتحاد اليوناني لكرة القدم لولاية مدتها أربع سنوات، وحمل زاجوراكيس «49 عاماً» ألوان منتخب بلاده في 120 مباراة دولية بين 1994 و2007.

قال نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفجيناكيس «قاد المنتخب الوطني إلى القمة في كأس أوروبا 2004، ويجب أن يقود الآن إعادة بناء كرتنا بمساعدة الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي».

وزاجوراكيس عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الحاكم المحافظ منذ 2014.

وحققت اليونان مفاجأة مدوية في كأس أوروبا عندما أحرزت اللقب بأداء متحفظ من مدربها الألماني أوتو ريهاجل.

حمل زاجوراكيس قائد المنتخب في 2004، ألوان أندية كافالا «1988 - 1992»، باوك «1992 - 1998 و2005 - 2007»، ليستر سيتي الإنجليزي «1998 - 2000»، أيك أثينا «2000 - 2004» وبولونيا الإيطالي «2004 - 2005».

كما تبوأ منصب رئيس نادي باوك بين عامي 2007 و2012.



