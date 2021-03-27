إصابة حارس بولندا بـ«كورونا»

وارسو (رويترز)

قال الاتحاد البولندي لكرة القدم، إنه تم استبعاد الحارس أوكاش سكوربسكي من تشكيلة المنتخب لمباراتي أندورا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصبح سكوربسكي «29 عاماً»، اللاعب الثاني الذي يصاب بعدوى كوفيد- 19 في المنتخب بعد ماتيوش كليخ لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي.

وظهرت الأعراض على سكوربسكي حارس بولونيا الإيطالي مساء الخميس، ودخل العزل الذاتي في اليوم التالي، بعد مجيء عينته إيجابية وتم استدعاء كارول نيمتشيسكي بدلاً منه.

وتستضيف بولندا، التي تعادلت 3-3 مع المجر منافستها أندورا اليوم قبل أن تخرج لمواجهة إنجلترا باستاد ويمبلي الأربعاء المقبل.