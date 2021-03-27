«اكسترافاجانت» يفك العقدة

رضا سليم (دبي)

كسر الجواد «اكسترافاجانت» لدارس وديفيد روس، وبإشراف بي والش وقيادة ريان مولن، كل التوقعات وحاجز المركز الثاني الذي لازمه في آخر سباقات، ليخطف لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب القوز للسرعة البالغ جائزته 1.000.000 دولار.

ودخل الجواد البالغ من العمر 8 سنوات بعد حلوله ثانياً في سباقين على المضمار الرملي وآخر على المضمار العشبي، ولكنه اليوم كان مختلفاً حيث استمتع بأجواء دبي الصافية، ليحقق الفوز على كوكبة من خيول السرعة القوية.

وعند فتح بوابات الانطلاقة اندفعت الخيول بصورة قوية على المضمار العشبي، ولم ينفرد أي خيل بالصدارة نسبة لقوة المنافسين وسرعة السباق، وفي آخر 50 مترا تمكن البطل بقيادة الفارس المحنك ريان مور من تحقيق انتصاره.

وجاء فوز «اكسترافاجانت» بفارق نصف طول عن «فاينال سونج» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة كريستوف سوميلون، فيما جاء ثالثاً «أكلام اكسبريس» لام بي أس ريسنج وأم بي سبينس، وسجل البطل 1:09:26 دقيقة.

وأبدى الفارس ريان مور سعادته بتحقيق الفوز على صهوة الجواد «اكسترافاجانت كيد»، وقال: هذه أول مشاركة لي مع الجواد، لكن من خلال التدريبات التي خضتها على أرضية ميدان أعطاني مؤشرات جيدة، والجواد استجاب خلال السباق بصورة سريعة عندما طلبت منه زيادة السرعة.

الشوط: الرابع

الفئة: القوز للسرعة للفئة الأولى

الجائزة: 1.000.000 دولار

برعاية: عزيزي للتطوير العقاري

المسافة: 1200 متر

الأرضية: عشبي

الفائز: اكسترافاجانت

المالك: دارس وديفيد روس

الفارس: ريان مور

المدرب: بي والش

التوقيت: 1:09:26 دقيقة



