«سبجكتيفست» بطل «دبي الذهبية» بفارق 5.75 طول

دبي (الاتحاد)

حصد الجواد «سبجكتيفست» در.جي وولكر وبإشراف مارك جونستون وقيادة جو فاننج، لقب كأس دبي الذهبية للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، والبالغة جائزتها 750.000 دولار، بأداء استثنائي في هذه المسافة الماراثونية.

وظل «سبجكتيفست» في المركز الثاني بفارق عنق عن المتصدر، قبل أن يذهب إلى صدارة السباق في آخر 1500 متر، وظل السباق ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى عمق المستقيم، قبل أن يطلق فارسه له العنان.

وبغزوة عنترية ابتعد البطل بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بلغ (5.75 طول) عن «والدرب» لاستول دوسلدروف فايتر، بإشراف آر روهن، وقيادة ميكاييل مايل، ومسجلاً 3:17:77 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «أوي ذا جوز» لخليفة سعيد سليمان، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة باتريك كوسجريف.

وفي طريق البطل إلى ساحة التتويج، لم تتمالك زوجة ومساعدة المدرب مارك جونستون، في حبس دموعها التي ظلت تنهمر بغزارة من فرحة الفوز.

وأعرب الفارس جوزيف فاني عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز بلقب سباق دبي جولد كب، وقال إنه كان واثقاً من الجواد «سبجكتيفست» من خلال المردود الطيب له في التمارين، مضيفاً: تأكد له الفوز عند المنعطف الأخير، حيث استجاب الجواد بصورة سريعة ونجح في الحفاظ على تقدمه، كاشفاً أنه يملك المزيد من القوة.

الشوط: الثالث

الفئة: كأس دبي الذهبية للفئة الثانية

الجائزة: 750.000 دولار

برعاية: الطاير للسيارات

المسافة: 3200 متر

الأرضية: عشبي

الفائز: سبجكتيفست

المالك: در.جي وولكر

الفارس: جو فاننج

المدرب: مارك جونستون

التوقيت: 3:17:77 دقيقة



