«دريان» فارس «دبي كحيلة كلاسيك» بالزمن القياسي

دبي (الاتحاد)

حقق الجواد «دريان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ديديه جوليمين، وبقيادة أورتيز مندزابل، فوزاً مهماً في مونديال الخيول العربية الأصيلة، حين حلق بلقب سباق كحيلة كلاسيك للفئة الأولى.

وحقق «دريان» المنحدر من نسل «مهب» والفرس «هبوب»، الآمال المعقودة عليه عندما حطم الزمن القياسي لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً زمناً قياسياً خرافي بلغ: 2:11:87 دقيقة وبعد أداء استثنائي.

وتمكن «دريان» البالغ من العمر 6 سنوات، من الفوز ببراعة، ليمنح مدربه ديديه جوليمين، وفارسه أورتيز مندزابل الفوز الأول في سباقات كأس دبي العالمي، وبطولة كحيلة كلاسيك البالغ جائزتها 750,000 دولار.

وأثبت «دريان» أنه البطل المتوج، حيث جاء فوزه سهلاً، بفارق عن «الوجل» لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، فيما جاء ثالثاً «مباشر الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإشراف مشرف بن مطلق وقيادة عادل الفريدي، وسجل «دريان» الزمن القياسي الجديد وقدره 2:11:87 دقيقة.

عقب ختام الشوط قام عبدالله المرر مدير عام الوثبة باستلام كأس البطولة من ممثل مبادلة راعي السباق.

وتقدم خليل دبابنة مدير ياس للسباقات ومدير إسطبلات الوثبة، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة فوز الجواد «دريان» بلقب دبي كحيلة كلاسيك، وقال: هذا الفوز يتوج جهود ضخمة وثمرة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعرب عن سعادته بالمستوى العالي الذي ظهر به الجواد الذي استطاع تحطيم الزمن القياسي بفارق أكثر من ثانيتين.

الشوط: الأول

الفئة: دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى

الجائزة: 750,000 دولار

برعاية: مبادلة

المسافة: 2000 متر

الأرضية: رملية

الفائز: دريان

المالك: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

الفارس: أورتيز مندزابل

المدرب: ديديه جوليمين

التوقيت: 2:11:87 دقيقة



