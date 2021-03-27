زوله.. الغياب بـ «أمر الفخذ»!

ميونيخ (رويترز)

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن المدافع نيكلاس زوله لن يشارك في مباراتي المنتخب الألماني المقبلتين بتصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية هذا الأسبوع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

ولم يسافر زوله «25 عاماً» مع التشكيلة الألمانية التي توجهت إلى بوخارست استعداداً لمواجهة منتخب رومانيا غداً «الأحد»، وعاد إلى فريقه بايرن ميونيخ.

ولم يضم المنتخب الألماني الذي يدربه يواخيم لوف بديلاً لزوله، ومن ثم فسيقتصر عدد أفراد المنتخب على 22 لاعباً.

وفي التصفيات تتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة العاشرة، بعد فوزها في مباراتها الأولى 3-صفر على آيسلندا الخميس الماضي.

وستلتقي ألمانيا على أرضها في دويسبورج الأربعاء المقبل مع مقدونيا الشمالية.