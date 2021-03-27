ميدفيديف.. التألق بـ «الشارب الجديد»

ميامي (رويترز)

بدأ الروسي دانييل ميدفيديف مسيرته في المركز الثاني عالمياً بصورة مختلفة، بعدما أطلق شاربه، لكنه رغم ذلك يقول إنه لا يعرف كم سيستمر هذا الشارب الجديد، بعد انتهاء بطولة ميامي المفتوحة.

وأصبح ميدفيديف «24 عاماً» في الأسبوع الماضي أول لاعب من خارج الرباعي المكون من السويسري روجر فيدرر، والإسباني رفائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالمياً، منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز في 2005.

ووصل اللاعب الروسي إلى فلوريدا بشاربه الجديد لخوض البطولة التي أصبح فيها المصنف الأول، بعد انسحاب ديوكوفيتش، من أجل قضاء مزيد من الوقت مع أسرته.

وقال اللاعب الروسي للصحفيين بعد الفوز على لاعب تايون ين-هسون لو: «في بداية العام الماضي، وخلال جلسة تصوير اكتشفت أن الشارب ليس سيئاً جداً، بل مختلف قليلاً، وبعد ذلك فكرت في الأمر، وفي إطلاق الشارب من أجل المتعة في بطولة واحدة، أو ما شابه».

وأضاف: «وربما أحلق الشارب بعد بطولة ميامي، لكني سأحتفظ به خلال البطولة وسنرى ما يقوله الناس».

وكان ميدفيديف خسر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي أمام ديوكوفيتش.



