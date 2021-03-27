شاهد رياضة.. الجواد الجامح!



عمرو عبيد (القاهرة)

بدأت إقامة سباقات الخيول بصورة منتظمة في مدينة ساوثويل الإنجليزية، خلال منتصف القرن الـ19، وهي مدينة صغيرة تقع ضمن مقاطعة نيوآرك في نوتنجهامشاير، وكانت عاصمة المقاطعة أول من بدأ تنظيم سباقات الخيول عام 1755، بالقرن الـ18، لكن ساوثويل بدأت في سحب البساط منها، قبل أن تغلق تماماً في عام 1884، بعد 40 عاماً من ظهور مضمار ساوثويل الشهير.

السباقات تنوعت في البداية بين سباق الخيول والمسطح وقفز الحواجز، ثم تم تشكيل شركة ساوثويل والانتهاء من مدرج المسار القديم عام 1886، قبل أن يتم إغلاقه بعد 10 سنوات فقط وقتها، بسبب عدم تجديد رخصة السباق عقب اعتبار المسار غير آمن، لكن الشركة وجدت مكاناً جديداً بعد عام واحد، ثم توقفت السباقات خلال فترات الحربين العالميتين، قبل أن تعاود الظهور بمسار ومدرج جديدين عام 1965.

مضمار ساوثويل يأتي ضمن 6 حلبات فقط في إنجلترا، تملك مساراً مناسباً لجميع الأحوال المناخية، وهو الوحيد الذي يملك مسطحاً مكوناً من الألياف الليفية، وهو مزيح من الرمال والألياف الناعمة، وشهد العام الحالي، 2021، طلباً من مسؤوليه بتحويل المسطح إلى مزيج من الرمال والشمع والألياف، وتوقفت سباقات ساوثويل عام 2012، بسبب الفيضانات، التي أحدثت أضراراً جسيمة في المسار والمباني، قبل أن يعود بنجاح للعمل في عام 2013 مباشرة.

المثير أن مقطعاً مصوراً بالفيديو، التقط عام 1997، مرتبطاً بمضمار ساوثويل، يُعد الأشهر على مواقع الإنترنت، حيث يظهر فيه أحد الخيول، بعدما تجاوز حجرة الانطلاق المخصصة له بصورة مفاجئة، واندفع من دون فارسه ليركل الهواء بغضب شديد، قبل أن يقتحم السور الفاصل بين المضمار والجماهير، وواصل انطلاقته الجامحة ليحطم ويطيح من وما يجده في طريقه، قبل أن يصل إلى مبنى المضمار الخارجي، ويندفع نحو مئات الأشخاص، الذين حاول بعضهم إيقافه، ونجحوا في ذلك بالفعل، بعدما هدأ «الجواد الجامح»، الذي لم يُعرف سبب ثورته أبداً !