«صانع السرور» يترقب «اليوم السعيد» في كأس دبي العالمي

رضا سليم (دبي)

يقف سعيد بن سرور المدرب المواطن لخيول جودلفين على أبواب المجد مجدداً، بالبحث عن الانتصار العاشر في أمسية كأس دبي العالمي للخيول في ليلة اليوبيل الفضي، ويعوّل ابن سرور على الجواد «جيفست أوف جولد»، والذي يدخل بقوة ضمن المرشحين للفوز بالكأس الأغلى في العالم، إذ يطمح تحقيق الانتصار العاشر له في الشوط التاسع، بعد أن توج به مع الجياد التي أشرف على تدريبها في 9 مرات، استهلها في نسخة 1999 مع الجواد «المتوكل»، المملوك للراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واختتمها في نسختي 2018 و2019 مع نجم جودلفين «ثندر سنو»، الجواد الوحيد الذي حقق إنجازاً غير مسبوق بتاريخ الكأس، بالفوز بالثنائية على التوالي.

وسطر سعيد بن سرور تاريخاً عريقاً في عالم سباقات الخيل في كافة أنحاء المعمورة، وبات من أشهر المدربين المعروفين، بعدما سجل أرقاماً من الصعب الوصول إليها على مدار سنوات طويلة، كان أبرزها فوزه بكأس دبي العالمي 9 مرات، وبات على مقربة من السيمفونية العاشرة في النسخة 25، ليرفع رصيد الإمارات إلى 13 بطولة في حالة فوزه، وهو ما لم يحقق أي مدرب على مستوى العالم، واستحق لقب «العالمي» و«الأسطورة».

ولا يملك أي مدرب في سباقات الخيول ما يملك سعيد بن سرور، الذي يستحق بجدارة لقب أفضل مدرب في كأس دبي العالمي على مدار تاريخها، فقد حقق 38 فوزاً، منها 9 انتصارات في شوط سباق كأس دبي العالمي، وحلقت به هذه الإنجازات بعيداً عن الجميع، وحقق سعيد بن سرور أكثر من 2000 فوز في سباقات الخيل على مستوى العالم، تتضمن أكثر من 191 انتصاراً في سباق الفئة الأولى.

كل هذه الإنجازات كانت سبباً في تكرّيمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن حفل تكريم أوائل الإمارات لعام 2015، تقديراً لإنجازاته في سباقات الخيل، كما حصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي، وفاز بجائزة أفضل مدرب ضمن جوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباق الخيل 2019، ودخل ابن سرور موسوعة الأرقام القياسية في كأس دبي العالمي بما حققه من إنجازات.

ويعد سعيد بن سرور المدرب الأطول خدمة مع فريق جودلفين، حيث يتولى الإشراف اليومي على تجهيز الخيول للمشاركة بالسباقات المختلفة منذ عام 1995، وطالت إنجازاته عنان السماء، كما يعتبر سعيد بن سرور أحد أفضل المدربين في بريطانيا، وحصد لقبه الأول من بين أربعة ألقاب كبطل للمدربين، في عامه الثاني فقط كمدرب، قبل أن يحرز اللقب مجدداً أعوام 1998، 1999، و2004.

حقق سعيد 12 فوزاً في السباقات الكلاسيكية البريطانية منذ عام 1995، أبرزها فوز «لم ترى» بالداربي الإنجليزي، وأسرج 8 فائزين بكأس دبي العالمي، هي «المتوكل» عام 1999، والمهر العملاق «دبي ملينيوم» الذي يعد أحد أعظم الخيول في التاريخ، عام 2000، والمهر «ستريت كراي» اللقب عام 2002، و«موون بلد» عام 2003 وتبعه المهر «إليكتروكيوشنست» عام 2006، والنجم «أفريكان ستوري» اللقب السادس عام 2014، ثم «برينس بيشوب» عام 2015، وانتظر سعيد بن سرور 3 سنوات حتى أعاد المجد للإمارات بفوز «ثندر سنو» بالكأس مرتين متتاليتين، ليدخل سباق الليلة وهو يحمل لقب المدرب حامل اللقب.

كما حصل سعيد على لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي 10 مرات خلال أعوام (2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2017، 2018، و2019)، بالإضافة إلى فوزه بالعديد من الجوائز العالمية الرفيعة في سباقات الخيل.



