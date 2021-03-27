مهدي عبيد يعود إلى النصر

الجزائر (د ب أ)

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مهدي عبيد لاعب وسط النصر الإماراتي سيغيب عن صفوف المنتخب في المباراة المقررة مع ضيفه منتخب بوتسوانا يوم الاثنين المقبل، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المؤجلة إلى مطلع 2022.

وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي، أن عبيد عاد مباشرة من العاصمة الزامبية لوزاكا إلى فريقه النصر، بعد نهاية المباراة التي تعادل فيها المنتخب مع نظيره الزامبي 3- 3.

وشارك عبيد أساسياً في المباراة أمام زامبيا، وجرى استبداله في الدقيقة 61، حيث شارك مكانه هاريس بلقبلة لاعب وسط بريست الفرنسي.

وأضاف الاتحاد أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وسعيد بن رحمة لاعب ويستهام الإنجليزي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، وسفيان فيجولي لاعب جالطة سراي التركي، وعيسى ماندي مدافع ريال بيتيس الإسباني، تدربوا لساعات قليلة بعد وصولهم للجزائر، رفقة باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة زامبيا.

وعينت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي «الكاف» الحكم جون واثارا من بوركينا فاسو لإدارة مباراة الجزائر وبوتسوانا، بمساعدة مواطنيه سيدو تياما وحبيب جوديكايل سانو، فيما سيكون فانسان كابوري حكماً رابعاً، واختير التونسي بوسيري بوجلال مراقباً للمباراة.

وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، وكانت قد ضمنت بالفعل تأهلها إلى النهائيات من المجموعة رفقة منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني.



