العوضي «هاتريك» في الفئات بـ «دولية الدراجات المائية»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والتي أقيمت على شاطئ جزيرة الحديريات نجاحاً فنياً كبيراً، مع وصول عدد الدراجات المشاركة إلى 40 دراجة في الفئات السبعة للبطولة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وتميزت الأجواء بالندية بين المحترفين لا سيما وأنها بداية موسم، وأن الجميع يهدف إلى جمع النقاط والرصيد للمنافسة لاحقاً على المراكز الأولى لألقاب الموسم، حيث انقسم السباق إلى مرحلتين أقيمت الأولى في الصباح، فيما أقيمت المرحلة الثانية والختامية في فترة الظهيرة، وشهد السباق وللمرة الأولى منذ زمن تفوق البطل سلمان العوضي بإحرازه ثلاثية قوية والفوز في ثلاث منصات مختلفة، بينما سجل مانع المرزوقي فئتين أيضاً من خلال المنافسة، وهي نفس نتيجة عبد الله الحمادي والذي صعد المنصة مرتين في فئتين من خلال البطولة.

وفي فئة «واقف جي بي 1» تمكن الفرنسي ستيفن دولياك من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً سلطان الحمادي وثالثاً سلمان العوضي، وفي فئة «واقف جي بي 3» أحرز المركز الأول عامر حوير وحل ثانياً عبد الله الحمادي وثالثاً خليفة المرزوقي، وجاءت فئة «واقف جي بي 2 كي» تهدي الفوز إلى سلطان الحمادي وجاء في المركز الثاني عبد الله الحمادي، في حين حل ثالثاً عبد الله الحويطات، وفي الفئة التي تليها جالس «جي بي 2» تفوق بالحلول في المركز الأول سلمان العوضي في حين حل ثانياً مانع المرزوقي، وجاء في المركز الثالث عمر عبد الله راشد، وتفوق في فئة «جالس جي بي 4» خالد المازمي بتحقيق المركز الأول وجاء في المركز الثاني أحمد الطاير وثالثاً سعيد علي، بينما ابتسم الحظ في فئة جالس «محترفين 1» أقوى فئات اليوم للمتسابق خليفة بالسلاح وحل ثانياً سلمان العوضي وثالثاً مانع المرزوقي.

وكانت اللوحة الختامية على شاطئ الحديريات هي لمنافسات الاستعراض على المياه للدراجات المائية، حيث قدم الأبطال فاصلاً مميزاً بتقديم أروع الحركات، حيث حل في المركز الأول رينارديت هويزن في أول مشاركة، وجاء في المركز الثاني محمد علي الهاملي وثالثاً راشد الملا، والذي ابتعد عن المركز الأول للمرة الأولى منذ مواسم، بعد أن تعرضت دراجته لعطل مفاجئ مع بداية التجربة المخصصة له، وأسدل الستار على اليوم المثير مع فعاليات تكريم الأبطال والفائزين في كافة فئات المسابقة.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن البطولة لا تزال تعمل لتكون بمثابة مدرسة لكل المتسابقين الإماراتيين، سواء من ناحية التحضير والإعداد والتجهيز للمشاركات الدولية وقال: ننظر إلى بطولتنا أيضاً على أنها بطولة عالمية خاصة وأنها تحمل الاعتراف الدولي، وأيضاً بحكم مشاركة قوية من الخارج كنا نشهدها في السابق قبل الجائحة، وبسبب الظروف الحالية فقد اقتصرت المشاركة على المقيمين في الدولة فقط، ولذلك فإن للبطولة سجلاً حافلاً واسماً كبيراً في عالم الرياضات البحرية.

ووجه الرميثي التهنئة لكل المشاركين في الجولة الافتتاحية اليوم، مؤكداً أن جميع من شارك قد كسب الحضور والدخول في غمار المنافسات مجدداً، حيث قال: لمسنا لدى كل المشاركين فرحة كبيرة بعودة البطولة، والأمل في أن نشاهد استمرارية لها وحضوراً في المستقبل، الحمد لله تعافينا من مرحلة الجائحة الأولى، وخرجنا سالمين كي نواصل وبقوة تنظيم وإعداد مختلف المنافسات البحرية.



