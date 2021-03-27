«الصاروخ» يحلق بناموس «جنانة الشراعي» في «الظفرة البحري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «الصاروخ» لسعيد محمد سعيد البهلولي بطلاً لسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري، المقام في الفترة من 25 مارس الجاري وحتى الثالث من الشهر المقبل، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وجاء السباق مثيراً وحماسياً وسط مشاركة كبيرة في فعاليات المهرجان، الذي يقام على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

وحصل بطل السباق على 30 ألف درهم جائزة مالية وناموس المركز الأول، وعلى صعيد الترتيب جاء «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد وصيفاً، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، أما جائزة المركز الثالث وقدرها 25 ألف درهم فذهبت إلى «زلزال» لعيسى سلطان جمعة المرزوقي، وحل رابعاً «نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء «داحس» لعبد الرحمن عبد الله المرزوقي وحصل على 21 ألف درهم، فيما كان المركز السادس من نصيب «مفارج» لصالح محمد أحمد الحمادي وحصل على 20 ألف درهم، وحل سابعاً «حشيم» لأحمد يوسف سالم الحمادي وحصل على 19 ألف دهم، فيما جاء ثامناً «هجوم» لعمر عبد العزيز الحمادي وحصل على 19 ألف درهم، واحتل المركز التاسع «اليارح» لمحمد أحمد جاسم وحصل على 18 ألف درهم، وفي المركز العاشر جاء «الظفرة» لعبد الله مروان المرزوقي وحصل على 18 ألف درهم أيضاً.

توج الفائزين بالمراكز الأولى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وخلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط في اللجنة، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

من جهته، أعرب الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير، الذي تحققه النسخة 12 من مهرجان الظفرة، مؤكداً أن حجم الإقبال على المشاركة في الفعاليات يؤكد قيمة الحدث لدى الجميع.

ووجه الشكر إلى القائمين على تنظيم الحدث، مؤكداً أن الجميع سعيد بما يحدث على أرض الواقع بوجود سباقات متنوعة تجمع التراث الوطني الأصيل وكذلك السباقات الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة الممارسين للألعاب البحرية بمختلف أنواعها.

وأعرب عن سعادته أيضاً بالتعاون المثمر بين لجنة الإمارات للكايت سيرف واللجنة المنظمة للمهرجان، مؤكداً أن اللجنة تشارك في الحدث من خلال مجموعة من الفئات المتنوعة، التي من شأنها أن تجذب الشباب والكبار، أبرزها فئات: «توين تيب» و«الهيدروفيل» و«سيرموني» و«الفري ستايل» والتجديف على اللوح الواقف.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل البحري الكبير، وأشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك التزاماً تاماً من الجميع بهذه الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المجتمع بشكل عام.



