خورفكان يستعيد باولينو قبل موقعة عجمان

فيصل النقبي (خورفكان)

يستعيد خورفكان جهود البرازيلي باولينو الذي غاب عن الفريق في المباراة الماضية بسبب الإيقاف، وتمثل عودته إضافة قوية وهجومية للفريق، استعداداً لمباراة عجمان في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي يوم السبت المقبل.

وسجل باولينو «الجناح الأيمن» منذ انتقاله إلى «النسور»، في فترة الانتقالات الشتوية، هدفين وأسهم في صناعة مثلهما، وشكل ثنائياً متفاهماً مع إسماعيل الحمادي، في العديد من المباريات المهمة لخورفكان.

وفي جانب آخر، عاد «النسور» إلى التدريبات من جديد، بعد فترة راحة عدة أيام نتيجة توقف الدوري، حيث يخوض الفريق تدريبات صباحية ومسائية وحتى موعد «الجولة 23».